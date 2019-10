¡Así está siendo la romántica luna de miel de Carmen Villalobos y su esposo en Europa! Los recién casados por fin están disfrutando de su merecida luna de miel que ha comenzado en España. ¡Mira las románticas fotos de su espectacular viaje! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de una boda de ensueño, tocaba una luna de miel a la altura. ¡Y así lo está siendo! Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo ya han partido rumbo a su destino para disfrutar de unos días de desconexión y paz como recién casados. Su primera parada ha sido la preciosa Madrid, desde donde nos han regalado momentos mágicos por las calles de la capital española. Allí se han reencontrado con amigos y han disfrutado de la gastronomía y arquitectura. Aunque no se fueron justo después de la boda por compromisos profesionales, lo bueno se hizo esperar y han emprendido el primero de los diferentes viajes que les esperan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto está empezando y me está gustando. Qué belleza de ciudad", escribió la actriz en una de sus publicaciones. Además de patearse Madrid, también sacaron tiempo para fiestear, algo que esta gran ciudad puso a su entera disposición. Entre los lugares de Madrid que visitaron está el Museo del Prado, la Cibeles, el palacio Real, el parque del Retiro y la zona céntrica de la Gran Vía donde se hospedaron y nos regalaron imágenes de lo más divertidas. Pero esto es tan sólo el aperitivo de una luna de miel que promete darnos grandes momentos por otras ciudades y lugares bonitos. ¡Apenas acaba de empezar! ¿Cuál será su próximo destino? Estaremos al tanto para seguir informando. Advertisement

