¡Romántica declaración de Demi Lovato a su novio en su cumpleaños! Max Ehrich cumplió 29 años y la intérprete de Skycraper aprovechó la ocasión para abrir su corazón y escribirle el mensaje más apasionado del mundo. ¡Qué romántico! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Max Ehrich cumplió 29 años y con este motivo su novia, la artista Demi Lovato, le dejó en sus redes una declaración de amor en toda regla, de lo más sincera y romántica, aunque a toda prisa para poder volver con su amorcito, como ella misma dijo en su mensaje. Estas fueron las fotos que compartió la actriz del hombre que logró conquistar su corazón después de tantas batallas sufridas. “¡Baby! Me divierto tanto contigo y hay tantas cosas que quisiera decir ahora mismo, pero quiero estar presente y pasar tu día de cumpleaños a tu lado, así que seré breve”, dijo una enamoradísima Lovato. “Estar juntos hace que la vida sea muchísimo más divertida, parecemos unos salvajes y nos importa un comino lo que piensen de nosotros. Paso mis días contigo, con la cara lavada y en traje de baño... Me siento aceptada y amada incondicionalmente como nunca antes... No te lo podría explicar”, afirmó dándole la espalda a sus momentos bajos por la falta de autoestima que padeció en el pasado. “Eres indescriptible, hermoso. Por dentro y por fuera, eres bellísimo. Eres además un rayito de luz en mi vida, tan positivo, y no puedo esperar a tener más y más recuerdos tuyos de nuestros cumpleaños juntos... Por el futuro, bebé. ¡Te amo Max!”, gritó feliz la artista a los cuatro vientos después de que volvieran recientemente de unas románticas vacaciones en el desierto de Joshua Tree en California. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Qué ganas tenían sus fans de verle tan feliz! La cantante encontró la mejor manera de hacer pública su relación con el actor y lo hizo apareciendo juntos en el video de sus colegas Justin Bieber y Ariana Grande de su dueto Stuck With U. Durante el clip, pudimos ver a Demi y Max bailando y besándose bajo la proyección de un cielo estrellado. “Feliz de formar parte de algo tan especial en estos momentos. Muy, pero que muy feliz, por si acaso no se han dado cuenta...”, escribió entonces la intérprete de Skyscraper haciéndole un guiño a sus seguidores y confirmándo así los rumores de su noviazgo.

