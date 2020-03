¡Así ha sido la romántica boda de los integrantes del dúo Periko & Jessi León! Los enamorados se dieron el 'Sí, acepto' en una celebración de ensueño en Miami de la que nos han compartido algunas de sus fotos más entrañables. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Lo anunciaron en la alfombra roja de Premios Lo Nuestro con toda la ilusión del mundo y así lo han cumplido. Periko y Jessi León, integrantes del exitoso grupo musical, han contraído matrimonio en Miami en una ceremonia llena de ilusión, color y, sobre todo, mucho, mucho amor. La pareja se daba el ‘Sí, acepto’ rodeada de sus seres más queridos, familiares y amigos, en un enlace del que nos han compartido algunos de sus momentos más entrañables. Image zoom Image zoom Periko y Jessi León SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La novia siguió el protocolo de una boda convencional y lució un hermoso vestido blanco muy veraniego, con toques de encaje, mangas de tirantes, cola y, por supuesto, velo. Jessi optó por llevar el pelo rizado y suelto, recogido tan solo por un lateral que le sentaba de maravilla. Y en su mano un espectacular ramo de rosas blancas. El novio causó sensación con su chaqueta y camisa blancas con las que hizo competencia a la novia. Sus pantalones y zapatos oscuros contrastaban con la parte superior dando como resultado un conjunto de lo más moderno y chic. Image zoom Image zoom Periko y Jessi León Pero fueron sus sonrisas de felicidad absoluta, sus bromas y sus bailes posteriores a la ceremonia al aire libre lo que más destacó de esta boda. La parejita lucía radiante y convirtieron ese día en uno, no solo de los más felices, sino también de los más divertidos de su vida. ¡Por muchos años de amor, felicidad y música. ¡Qué vivan los novios! Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Así ha sido la romántica boda de los integrantes del dúo Periko & Jessi León!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.