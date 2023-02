El supuesto romance entre Kendall Jenner y Bad Bunny es motivo de memes ¡miralos! Las reacciones ante el posible romance que mantienen Kendall Jenner y Bad Bunny han ocasionado furor. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde hace unos días, han surgido un rumor que asegura que Kendall Jenner y Bad Bunny mantienen un romance. Primero, se dijo donde que la modelo y el reguetonero habían sido vistos, la semana pasada, besándose en un club de Los Ángeles, California que lleva por nombre Bird Streets Club. Ahora, se menciona que ambos famosos estuvieron en un restaurante de la misma ciudad estadounidense, llamado Wallys, y la última foto de los biebers es nobu, malibu donde supuestamente también estaba benitocenando con Hailey y Justin Bieber; de hecho, la integrante de la dinastía Kardashian-Jenner es conocida por su gran amistad con la esposa del cantante de origen canadiense. El medio estadounidense TMZ dio a conocer unas fotografías de la influencer y el representante de música urbana saliendo del establecimiento , ubicado en Beverly Hills, el sábado por la noche. Ella salió, a las 11:06 PM, custodiada por un equipo de seguridad y vistieron un conjunto en color marrón como formado por un top corto y pantalones. Previamente, aunque sólo minutos antes, el cantante, quien portaba con una gorra verde militar y una chaqueta en color café, abandonó el lugar. Kendall Jenner y Bad Bunny Credit: Johnny Nunez/Getty Images for The Recording Academy/Kevin Mazur/Getty Images for Atlantis The Royal SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La posibilidad de romance entre estos famosos ha desatado una serie de reacciones que han causado sensación. "Créanme cuando les digo que en ningún multiverso me imagine a Kendall Jenner y Bad Bunny juntos", dice una publicación donde se ve a un niño mirando desconcertado. En otro se ve a Diego Armando Maradona con una muestra de incredulidad. Por su parte, la página The shade room también dio a conocer cómo se han pronunciado los cibernautas en redes sociales; en las bromas se incluye a Kris Jenner y otros famosos. Como se puede notar, para muchos, este idilio ha resultado motivo de sorpresa. Mientras tanto, Kendall Jenner y Bad Bunny prefieren mantenerse herméticos antes esta situación y no han hecho ningún comentario al respecto.

