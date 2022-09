¿Existe romance entre los hijos de Biby Gaytán y Daniela Castro? Eduardo Capetillo Jr. y Alexa Díaz Ordaz, hijos de Biby Gaytán y Daniela Castro, hablaron abiertamente sobre si entre ellos existe una relación sentimental. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduardo Capetillo Jr. y Alexa Díaz Ordaz Eduardo Capetillo Jr. y Alexa Díaz Ordaz | Credit: Instagram Eduardo Capetillo Jr. y Alexa Díaz Ordaz Eduardo Capetillo Jr., hijo mayor de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, y Alexa Díaz Ordaz, hija de Daniela Castro, tienen una bonita relación que han mostrado públicamente en los últimos tiempos. Ahora, los jóvenes revelaron si su vínculo sentimental es más que una amistad. El pasado 22 de septiembre, Eduardo y Alexa acudieron a la inauguración de una tienda departamental en la Ciudad de México y allí atendieron al programa de Despierta América (Univision), donde Alexa dejó claro que no son pareja. "No, no, no, no. Eduardo y yo no somos pareja", expresó de manera rotunda. Al mismo tiempo, el actor, de 28 años, quiso puntualizar ante los micrófonos que solo existe una amistad. "No, no, sí somos amigos", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambos tienen tanta confianza que hasta se atreven a bromear frente a las cámaras. Así lo hizo Capetillo, quien además de comentar lo guapa que era su amiga, le dijo: "¿Me vas a dar chance Alexa o no?", dijo a Díaz, quien se puso notablemente nerviosa. "Todavía no, somos amigos, no está pasando nada", respondió la joven. Por el momento ambos se encuentran enfocados en sus carreras profesionales. A Alexa pudimos verla destacando con su participación en la telenovela Los ricos también lloran; mientras que el hijo de Biby Gaytán siguió los pasos de sus padres, y además de actuar, pronto lanzará su propia música.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Existe romance entre los hijos de Biby Gaytán y Daniela Castro?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.