¿Romance de Florinda Meza y "Chespirito" fue producto de una infidelidad?

¿Qué hubo detrás del tórrido romance entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños Chespirito? ¡Salen a la luz importantes revelaciones! Es bien conocido que Florinda Meza García y Roberto Gómez Bolaños Chespirito mantuvieron un sólido romance que concluyó cuando el actor murió en noviembre de 2014. Pero ¿cómo inició este amor? El comediante conoció a la actriz cuando estaba eligiendo al elenco que conformaría el famoso programa El Chavo del Ocho. En aquel entonces, ella tenía 22 años de edad, 20 años menos que el también escritor, quien estaba casado con Graciela Fernández y tenían seis hijos en común. RELACIONADO: Florinda Meza lucha por seguir adelante sin Chespirito Image zoom Desafortunadamente, la "relación con Graciela se había ido deteriorando paulatinamente", mientras "la esencia de Florinda me iba inundando cada vez más". Y la convivencia como compañeros de trabajo fue haciendo más fuerte la atracción sentimental entre años que fue sellada con un beso en uno de los viajes de trabajo. Sin embargo, Chespirito seguía casado. "El siguiente paso representaba un inevitable trauma, pues no es cualquier cosa la ruptura de una unión como la de Graciela conmigo, que a pesar de las incompatibilidades, había perdurado por más de dos décadas", explica Gómez Bolaños en su libro autobiográfico Sin querer queriendo. "En el proceso hay un fiscal que actúa de manera implacable: el sentimiento de culpa". Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras continuar un tiempo más con Fernández, el actor decidió disolver el matrimonio y finalmente establecerse al lado de Meza García. Juntos conformaron una estrecha relación sentimental, pero también profesional y creativa. Si bien, la pareja no necesitaba un papel, el 19 de noviembre de 2004, decidieron legalizar su relación y se casaron en México. "Después de 27 años de convivencia libre, voluntaria y regiamente amorosa, Florinda y yo decidimos formalizar nuestra unión ante la sociedad contrayendo matrimonio. O más bien dicho: decidimos añadir un testimonio legal a lo que ya habíamos decidido desde un principio", agregó. A la fecha, Florinda a Meza advierte que Roberto Gómez Bolaños es el amor de su vida y no piensa casarse nuevamente.

