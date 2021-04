Se revelan detalles de la relación sentimental entre Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma ¿Es verdad que existieron golpes en el romance que Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, sostuvieron? Esos y otros detalles salen a la luz. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El escándalo mediático en el que han estado envueltas Alejandra Guzmán y Frida Sofía se hizo más grave tras las declaraciones de abuso sexual que la joven realizó en contra de Enrique Guzmán, han salido a la luz diversos detalles de la vida privada de los involucrados. Entre ellas, la relación sentimental entre la rockera y el padre de su hija, Pedro Moctezuma. La cantante declaró que él había sido violento con ella y por eso lo dejó. Ahora, se dan a conocer detalles sobre su romance. "La relación [de Alejandra Guzmán] con Pablo Moctezuma era la de dos muchachos, dos chicos jóvenes, que creo se querían mucho", reveló Miguel Blasco, productor discográfico de Alejandra Guzmán y padrino de Frida Sofía al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Con sus más, sus menos, sus discusiones; pero una relación normal, bonita, de amor". El productor de seis discos de la rockera asegura que "jamás" vio golpes entre la pareja, tal como Guzmán y Moctezuma han declarado, cada uno por su parte. Lo que sí dio a conocer es que la intérprete de "Yo te esperaba" ya tenía un grave problema de adicciones cuando la conoció y le prestó ayuda con una amiga psicóloga que la ayudó a mantenerse sobria mucho tiempo. Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma Credit: Alejandra Guzmán Instagram Beatriz Pasquel Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mis hijos la conocieron cantando borracha en un antro", Miguel Blasco "Mis hijos la conocieron cantando borracha en un antro, como le llaman ustedes. Y ya traía adicciones que venían desde muy pequeña. A la cocaína", reveló. "A Pablo nunca le vi meterse nada. Si le vi darle una paliza a un tipo, íntimo amigo suyo, que le dio a Alejandra [drogas], en su casa". Frida Sofia Moctezuma Alejandra Guzman comunion Credit: IG Beatriz Pasquel Miguel Blasco, quien descubrió el talento de la cantante y le dio su primer contrato musical. Recordó la falta de apoyo de sus padres, Silvia Pinal y Enrique Guzmán, en su carrera musical. También reveló cuando Alejandra Guzmán lo engañó tras aceptar otra oferta laboral cuando él ya había editado y estaba por lanzar su disco debut. "Me vino llorando y me dijo que su papá y su mamá se estaban partiendo de la risa cuando les dijo que se iría a España a grabar con Miguel Blasco", relató. "Había firmado un contrato con Melody, que fue el primer acto de deslealtad, de Alejandra Guzmán [hacia mí]".

