Rodrigo Vidal denuncia discriminación en discoteca mexicana Tras querer celebrar el cumpleaños de su madre, Rodrigo Vidal pasó un momento muy bochornoso al asistir a una discoteca en una playa mexicana, donde recibió un trato indignante. By Carolina Amézquita Pino ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días, Rodrigo Vidal viajó a la playa mexicana de Acapulco, Guerrero, para celebrar el cumpleaños de su madre. Como parte de los festejos, asistieron a una famosa discoteca del lugar, Baby O; sin embargo, nunca le permitieron el acceso al actor y sus acompañantes, quien denunció que recibió un trato discriminatorio por parte de los empleados de dicho lugar. "Completamente denigrante e indignante el trato que nos dieron en el Baby O", explicó Vidal en su cuenta de Instagram. "Prepotencia y discriminación en su máximo grado. Más de dos horas parados en la calle, mi mujer, mi madre y yo. Fuimos a festejar el cumpleaños de mi madre y no nos dejaron entrar a pesar de que ya no había nadie afuera esperando. Nos dejaron en la calle". RELACIONADO: Rodrigo Vidal es hospitalizado en Miami Image zoom Mezcalent Además, el también conductor realizó un video en el momento del incidente explicando la situación que estaba viviendo. "Indignado, desde Acapulco, vine acá a celebrar el cumpleaños de mi mamá y, bueno, nos entró la aventura de venir al Baby O y llegamos desde las 11:30 de la noche; son las 2:20 de la mañana y no nos han dejado entrar", explicó. "Aquí están los señores, aquí está mi madre, aquí está mi mujer, Karla [mostrando todo en imágenes]. Dejaron entrar a todo el mundo, estoy acá fuera y ya no hay gente formada. No hay nadie y este señor, y otro que se llama Martín, los de seguridad". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras la denuncia, se menciona que los representantes de dicho lugar buscaron contactarse con Rodrigo Vidal. "No hay forma de comunicarse. Es indignante, nunca me había pasado en mi vida, jamás, que me dejaran afuera de un lugar", agregó. "No nos dejaron entrar y nos dejaron afuera". Advertisement

