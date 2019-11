Nico, el galán de Maite Perroni en Rebelde, tiene novia: aquí están sus fotos más románticas By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Mira las fotos más románticas del actor Rodrigo Nehme con su novia Denise Thuss en las redes sociales. Empezar galería ¡Que viva el amor! Image zoom IG/Rodrigo Nehme Rodrigo Nehme interpretó el papel de Nico, el novio de Maite Perroni en la recordada telenovela Rebelde. Pero en la vida real, Denise Thuss es la dueña de su corazón. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Amor y comida Image zoom IG/Rodrigo Nehme “¿Con habanero? Siiiiiiiu 🌶️🔥”, dijo el actor junto a esta imagen. 2 de 11 Applications Ver Todo Muy contentos Image zoom IG/Rodrigo Nehme “Chispa (tu eres mi)”, compartió. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Aventureros Image zoom IG/Rodrigo Nehme “Domingo de pasiones… #kamelia685 #advmoto #klr650”, comentó el mexicano. 4 de 11 Applications Ver Todo ¿Rodrigo Nehme has encontrado el amor? Image zoom IG/Rodrigo Nehme “El amor no se busca, te encuentra. ¿Ya te encontró?”, preguntó el actor con esta foto. 5 de 11 Applications Ver Todo ¡Besos! Image zoom IG/Rodrigo Nehme “No olvides nunca que el primer beso no se da con la boca, sino con los ojos”, apuntó, muy romántico. ° 𝘌𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦𝘵𝘢 𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘲𝘶𝘦 𝘮𝘢́𝘴 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘳𝘦𝘴 𝘣𝘦𝘴𝘢𝘳 𝘦𝘯 𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰. ° Cuénteme su historia”, compartió el actor. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Amor viajero Image zoom IG/Rodrigo Nehme “Cómo cuando la alternativa más rápida es el transporte público, con la mejor compañía…”, observó. 7 de 11 Applications Ver Todo Citas amorosas Image zoom IG/Rodrigo Nehme “Si amas una flor, no la recojas. Porque si lo haces morirá y dejará de ser lo que amas. Entonces si amas una flor, déjala ser. El amor no se trata de posesión. El amor se trata de apreciación”, advirtió en otro mensaje. ° ° #ThrowBack #throwbackthursday #tbt❤️”, expresó el actor. 8 de 11 Applications Ver Todo Muy expresivo Image zoom IG/Rodrigo Nehme “El amor no se mira, se siente”, dijo el mexicano. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement De vacaciones Image zoom IG/Rodrigo Nehme Una de las pasiones de la pareja parece ser viajar y no pierden oportunidad para conocer todos los rincones de México. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

