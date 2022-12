Rodrigo Murray rompe el silencio sobre su hermano que fue encontrado muerto El pasado mes de noviembre, Guillermo Murray Jr. fue hallado muerto, su hermano Rodrigo había evitado el tema hasta ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 18 de noviembre de 2022, se dio a conocer que fue encontrado el cuerpo sin vida de Guillermo Murray Jr. en su departamento de la Ciudad de México y luego de haber estado desaparecido por varios días. Su hermano, Rodrigo Murray, se había mantenido hermético sobre el tema, pero ahora decidió romper el silencio. "No he hablado ni he querido hablar al respecto, es la primera declaración que voy a hacer, mi hermano sufrió un ataque al corazón fulminante", explicó Rodrigo al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). El actor menciono que el fallecimiento del escritor se llevó a cabo sin sufrimiento alguno; lo cual, es algo que tranquiliza a la familia. "Afortunadamente, eso dicen los estudios de los doctores forenses; por lo tanto, sabemos que no hubo sufrimiento", mencionó. "Lamentamos muchísimo la pérdida, obviamente estamos tristes en casa". Como el descubrimiento se llevó a cabo varios días después del deceso, surgieron rumores de que se había tratado de un asesinato. Sin embargo, el intérprete de René Castillo en el melodrama Médicos, línea de vida, aclaró que las autoridades desestimaron esa teoría de inmediato y reiteraron que se trató de infarto al corazón. Rodrigo Murray Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lamentablemente sí encontramos el cuerpo unos días después, pero no hubo nada de violencia, y a veces la gente inventa cosas", aclaró. "Puedo decir qué fue lo que sucedió. [Guillermo] se encontró así, entramos con los peritos, con la Fiscalía, se levantaron las actas, fueron unos días muy difíciles, la situación era muy desagradable, pero así fue". Rodrigo Murray asegura que su hermano Guillermo debe estar reunido con sus familiares muertos. "Debe estar descansando junto con mi hermana Marcela y con mi papá [Guillermo Murray]", concluyó.

