La romántica vacaciones de Rodner Figueroa y su pareja en Oriente Medio

El venezolano y su pareja Ernesto Mathies decidieron descubrir los misterios de Oriente Medio y disfrutaron de un tiempo en el desierto.

De vacaciones

"Viajamos no para cambiar de lugar, sino para cambiar de ideas!!!!", compartió el presentador venezolano con su pareja, Ernesto Mathies, en el avión.

Muy sonrientes

"En Byblos!!! La ciudad más antigua del mundo!!!", expresó el presentador.

Linda pareja

Aprovecharon la puesta de sol para asegurarse un bello recuerdo.

Apreciando el arte

"Felices de conocer tu estudio en Beirut @ramonaulart", dijo Figueroa sobre su visita a este artista libanés.

¡Selfie!

Los dos se tomaron una selfie en el desierto de Wadi Rum, en Jordania.

Hipnotizados

El amanecer en el desierto pareció hipnotizar a los compañeros de viaje de Rodner.

Una gran amigo

"Gracias @ramonaulart por esta experiencia en el desierto Wadi Rum en Jordania!!!", comentó.

Todo un modelo

"Maravilloso el desierto de Wadi Rum en Jordania!!!", expresó el presentador.

Amor en el desierto

"Solo tú, yo, el desierto y el atardecer!!! ", comentó con mucho romanticismo el venezolano.

un lugar único

La pareja no se fue de Jordania sin pasar por la ciudada perdida de Petra, una de las joyas de la antigüedad.

