Rodner Figueroa y su pareja presentan al nuevo miembro de su hogar "Ernesto me lo trajo hoy de sorpresa", compartió el presentador en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rodner Figueroa Rodner Figueroa y su esposo | Credit: Instagram Rodner Figueroa A finales del 2020, la felicidad de Rodner Figueroa se veía empañada por la pérdida de un miembro más de su familia que le ha acompañado en las buenas y en las malas, siempre fiel y amorosamente: su hijita peluda Carlota. "Estoy destruido, la despedí con el corazón partido pero con una sonrisa porque ella solo me dio amor y alegría y no se merecía que le diera el último adiós de otra manera. Carlota me acompañó en los momentos más difíciles de mi vida y supo cómo darme amor", expresó en su momento roto de dolor el conductor venezolano. Justo un año después, su pareja Ernesto Mathies ha sorprendido al carismático copresentador del programa Al rojo vivo (Telemundo) trayendo un nuevo integrante a su familia. Se trata de Jerónimo, un perrito que tiene 5 meses de vida. Felices con la llegada de esta nueva mascota a su hogar, la pareja no tardó en compartir la noticia con todos sus seguidores a través de las redes sociales. "Les presento al nuevo miembro de la familia. Jerónimo tiene 5 meses y Ernesto me lo trajo hoy de sorpresa", comenzó compartiendo el exrostro de Univision en Instagram. "Viene a alegrar nuestro hogar y hacerle compañía a Napoleón [su otra mascota] que ha estado nostálgico echando de menos a Carlota", agregó el experto en moda, quien acaba de lanzar su primera línea de ropa que se puede adquirir a través de su página web rodnerfigueroa.com. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de sus seguidores a tan bello momento no se hicieron esperar. Rodner Figueroa Rodner Figueroa, su esposo y su nueva mascota | Credit: Instagram Rodner Figueroa "Se me hizo un nudo en la garganta, una gran bendición y un gran regalo, disfrútalo" o "¡Qué linda sorpresa! Todo lo mejor para el nuevo bebé de la familia", se puede leer entre los cientos de comentarios que no tardaron en invadir la publicación.

