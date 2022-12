Rodner Figueroa se sincera en su momento más bajo: "No tengo ganas de socializar" El conductor venezolano compartió un video conmovedor junto a su esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aunque Rodner Figueroa es uno de los profesionales que salieron de Telemundo, supo afrontar la noticia con positivismo, poniendo la mirada en nuevos retos y horizontes. Lo que sí le ha dejado devastado es la pérdida de uno de los más grandes amores de su vida: su hijito peludo, Napoleón, quien les dejaba estos días. La aparición repentina de un tumor en el cerebro ponía punto y final a 10 años de pura alegría, felicidad y amor incondicional en casa. Todavía en pleno luto, el conductor y su marido, Ernesto Mathies, se mostraban muy decaídos en un video de agradecimiento a sus seguidores, siempre amables, solidarios y pendientes de todo lo que ha pasado. Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: Facebook/Rodner Figueroa "Hoy tenía una invitación para Dolce & Gabbana y le dije a Ernesto 'no tengo las más mínimas ganas de ir a ninguna parte, no tengo ganas de socializar'. Sé que tengo que tener la fortaleza de reactivarme y distraerme, pero creo que es importante vivir el luto, el dolor, el vacío", dijo visiblemente afectado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja compartió con el más de millón de seguidores en Facebook algunos de los momentos más entrañables, pero también los más tristes que les tocó vivir con su pequeño del alma, el cual tenía un ángel especial. "Para mí ha sido un vacío descomunal", dijo entre lágrimas el venezolano. "Yo sé que no va a haber otro perrito como Napoleón, y eso es lo que me mata, su cara, su mirada, su forma de ser, estuvimos juntos mucho tiempo, compartimos demasiadas cosas juntos, momentos importantes de mi vida, buenos y malos, estuvo ahí conmigo", explicó con mucha pena. En medio de tanto dolor, Rodner y su esposo quisieron agradecer infinitamente los miles de comentarios amables y de ánimo que han recibido de la gente. Un apoyo clave en este proceso ya que han estado ahí como "una roca", al pendiente y acompañándoles en silencio. "Les damos las gracias, gracias, gracias, gracias. No me quedará la vida para agradecerles a todos lo bien que nos han hecho sentir, saber que hemos estado arropados con su cariño y que son una familia para mí, una familia extendida", terminó el empresario.

