Rodner Figueroa sufre dolorosa pérdida: "Descansa en paz, te voy a extrañar todos los días" El conductor venezolano compartió la partida de la Carlota, un miembro más de su familia, además de cómplice y compañera de "los momentos más difíciles de mi vida". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La sonrisa y la alegría son dos de las características que mejor definen a Rodner Figueroa. Esta semana su felicidad se vio empañada por la pérdida de un miembro más de su familia que le ha acompañado en las buenas y las malas, siempre fiel y amorosamente. Como solo ellos saben hacer. Se trata de Carlota, su hijita peluda, su cómplice y compañera durante los últimos años. El presentador la despedía a través de una hermosa carta en la que resaltaba todo lo bonito y positivo que había vivido con ella. Su princesa ya está en el cielo, libre y llena del amor que recibió de sus papis humanos. "Estoy destruido, la despedí con el corazón partido pero con una sonrisa porque ella solo me dio amor y alegría y no se merecía que le diera el último adiós de otra manera. Carlota me acompañó en los momentos más difíciles de mi vida y supo cómo darme amor", lee una parte de su sentido escrito. La imagen de ambos es puro derroche de amor y entrega. Tal para cual, almas gemelas. La relación entre Rodner y su Carlota era, es y será siempre especial. Junto con Napoleón, su otro perrito, y su esposo Ernest Mathies, formaron una familia de ensueño de la que la pequeña seguirá formando parte, ahora desde arriba. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "¡Se fue a acompañar a mi mamá y eso me da consuelo! Descansa en Paz mi bebé amada. ¡Te voy a extrañar todos los días!", escribía profundamente emocionado en su perfil de Instagram. Image zoom Credit: Instagram/Rodner Figueroa Todos echaremos mucho de menos verla juguetear y posar coqueta en los videos y fotos que Rodner siempre compartía con tanto entusiasmo. Feliz viaje preciosa, gracias por tu pureza y alegría, siempre estarás viva en el corazón de quienes te aman. Ánimo y fuerza a toda la familia.

