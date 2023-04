Rodner Figueroa sufre un doloroso accidente: "Estoy tomando percocet" El fashionista venezolano tuvo que pasara por el hospital tras sufrir un doloroso accidente al final de sus vacaciones y justo un día antes de un acontecimiento muy importante para su carrera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rodner Figueroa difícilmente se olvidará de las vacaciones de que ha disfrutado esta semana en Aspen, CO. No solo porque se lo ha pasado en grande esquiando con su esposo Ernesto Mathies y unos amigos, sino también por el doloroso souvenir con el que regresa a su casa en Miami. "Sufrí un accidente", anunció este viernes el presentador y fashionista venezolano en un live en redes sociales, en el que se le veía en una cama, con una bolsa de hielo en el hombro izquierdo y el brazo inmovilizado. Según contó, se hallaba en el último descenso del día tras pasar una jornada "maravillosa" y "superfeliz" con sus seres queridos cuando la buena suerte se le acabó "literalmente a cinco minutos de llegar a la base" de la estación de esquí. Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: Alberto E. Tamargo/Sipa USA/The Grosby Group Rodner dijo que descendía a una buena velocidad por la ladera cuando en un giro se topó con una capa de hielo que le hizo perder el equilibrio y caerse violentamente sobre su lado izquierdo. En un principio se pudo incorporar e incluso le hizo la señal de todo bien a un amigo que lo esperaba más abajo. Pero al tratar se calzarse de nuevo los esquís con la ayuda de los palos, supo de inmediato que la cosa era grave. "Sentí un crack [en mi brazo izquierdo]", recordó. Adolorido, abandonó los esquís y los palos y se deslizó hasta donde lo esperaba su amigo, quien se puso en contacto con la patrulla de socorro de la estación. Tras bajarlo a la base de la estación y trasladarlo al hospital, unas radiografías confirmaron que en la caída se había fracturado el húmero de su brazo izquierdo, lo que explicaba el dolor intenso que sentía. "Estoy tomando percocet", confesó en Instagram. Pese al contratimento, aseguró a sus seguidores que se mantenía positivo. "Yo le doy gracias a Dios que este accidente me pasó el último día de mis vacaciones y no el primero", señaló. También resaltó que lo sucedido "es algo que tiene solución", pese a que seguramente tendrá que acabar pasando por el quirófano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sí, el accidente se ha producido en un momento muy inconveniente para el también diseñador, quien justamente este viernes lanza oficialmente su nueva colección de ropa Nayarit, en la que llevaba trabajando muchos meses. "La vida son experiencias", agregó con resignación Rodner, quien el pasado noviembre abría un nuevo capítulo en su vida tras abandonar Telemundo.

