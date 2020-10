Rodner Figueroa sufre un accidente de coche. ¡Menudo susto! El conductor venezolano compartió con sus seguidores en redes sociales el choque que sufrió su carro. Un incidente del que salió ileso pero que mandó a su amigo de cuatro ruedas al taller. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Siempre tan querido y sonriente, en esta ocasión Rodner Figueroa acudió a las redes para compartir una no tan buena experiencia que afortunadamente puede contar. El colaborador de Al rojo vivo mostró cómo quedó su carro tras sufrir un aparatoso choque del que él no fue culpable. El venezolano contó con lujo de detalles cómo fue el desagradable momento y, sobre todo, informó a la gente sobre qué se debe hacer en estos casos. "¡Y así quedó mi carro después del choque! Gracias a Dios estoy bien. En el enlace de mi perfil les cuento cómo fue el accidente y qué deben hacer en caso de un accidente", explicó en su post de Instagram. Como bien expresa el conductor, uno piensa que nunca le va a pasar hasta que te pasa, así que de manera muy generosa y explicativa contó en un video en Facebook cómo estar prevenidos. "Lo primero que tienen que hacer que es importantísimo es tomar fotos de cómo estaban los vehículos antes de que los muevan porque a la hora de una disputa legal para ver quién fue culpable en el accidente tienes que tener eso documentado", indica en su video. Un detalle muy a tener en cuenta ya que, como fue en su caso, el coche chocó porque el otro vehículo tomó el carril que no debía en el último momento. Él tomó las fotos de su carro y el de la otra persona desde todos los ángulos para que no faltara detalle. Image zoom Rodner Image zoom Rodner IG/Rodner Lo siguiente es llamar al 911, que hará una serie de preguntas sobre el suceso. "Tienes que tener de inmediato tu licencia, tu registración y tu tarjeta de seguro para entregársela al oficial cuando venga. Luego llega y te va a preguntar cómo fue al accidente, después al otro afectado y va a levantar el reporte", continuó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una información muy útil y necesaria que Rodner relata en esta grabación tan completa que dejó a disposición de todos. Aunque la sangre no llegó al río, su coche sí tiene que pasar unos días en el taller debido al fuerte golpe. Siempre cercano con sus seguidores en redes, el también experto en moda quiso dar a conocer este episodio tan personal con quienes tanto le quieren y admiran. ¡Felices de verte bien compañero!

Rodner Figueroa sufre un accidente de coche. ¡Menudo susto!

