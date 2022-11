¡El lujoso regalo que se ha hecho Rodner Figueroa tras su salida de Telemundo! El conductor mostró las imágenes de su nueva adquisición, acompañadas de esta reflexión: "En la vida nunca se pierde. Se gana o se aprende". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Y siguen las buenas noticias para Rodner Figueroa! Lejos de convertir su salida de Telemundo en un drama, el venezolano ha optado por el camino del optimismo y el agradecimiento. Una posición que le está trayendo una alegría detrás de otra. Primero celebró que superó el millón de seguidores en Facebook. Lo hizo a lo grande con una fiesta por todo lo alto con sus fans, su gran apoyo en todos los momentos de su vida, los buenos y los menos bonitos. Días después de estar oficialmente fuera de Al rojo vivo, Rodner ha tomado otra decisión: se ha hecho un auto regalo muy especial. Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) A este lujoso presente que ha llegado con lacito rojo y todo, le ha sumado una reflexión que la vida le ha enseñado en esta última semana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En la vida nunca se pierde. Se gana o se aprende." En esta nueva etapa de mi vida he ganado lo más valioso que hay en la vida: ¡El tiempo! Además. he aprendido que el tiempo mejor invertido es el que dedicas a tu familia y a tus propios emprendimientos en busca de independencia económica. No paren de trabajar por sus sueños y los alcanzarán", escribió junto a este video. "¡Nueva vida, nuevo carro!", escribió entusiasmado. Así es, el presentador se decidió a comprar este carro a lo grande de la marca Land Rover para emprender nuevos caminos, justo en el momento perfecto. Rodner está volcado en sus labores como empresario, tanto en sus diseños de ropa como el café 5 Gotas que ya es una sensación. Su labor como comunicador sigue más fuerte que nunca en sus redes sociales, donde continúa dando jugoso contenido cada día para delicia de sus fans.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡El lujoso regalo que se ha hecho Rodner Figueroa tras su salida de Telemundo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.