Close

Rodner Figueroa se rompe en plena transmisión en vivo al recordar a su madre El presentador venezolano no pudo evitar emocionarse al afrontar las primeras navidades sin su madre, quien perdió la vida en febrero de este año. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rodner Figueroa estuvo este año conduciendo la transmisión en vivo que llevó a cabo Telemundo desde las calles de Nueva York del Macy' s Thanksgiving Day Parade, conocido por todos como el Desfile Anual de Acción de Gracias de los grandes almacenes Macy´s. El presentador venezolano y uno de los rostros del popular programa de televisión Al rojo vivo (Telemundo) no pudo evitar emocionarse al final de la transmisión al acordarse de su madre, la Dra. Eucaris Rigual, quien perdió la vida en febrero de este año a los 84 años. "Me emocioné mucho al final de esta transmisión cuando vi a Santa porque es la primera vez que paso unas Navidades sin mi mamá y no me pude contener y me quería disculpar con el público", compartió entre lágrimas Rodner a través de su cuenta de Instagram. El presentador, que tiene más de 1 millón de seguidores en la citada red social, reconoció que no pudo reprimir las lágrimas al pensar en su mamá en este día tan especial. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No lo pude aguantar, no lo pude aguantar", admitió visiblemente afectado. "Pasó Santa Claus y pensé en las fiestas navideñas y pensar en mi mamá en este día tan especial fue algo complicado para mí", aseveró el conductor de Telemundo. Image zoom Rodner Figueroa de pequeño junto a su madre | Credit: Instagram Rodner Figueroa Aunque ya han transcurrido nueve meses desde su partida, no hay un solo día en el que Rodner no extrañe a su madre ya que ambos estaban muy unidos. "Te amo y te extraño cada día con todo mi corazón, pero me quedo con la satisfacción de saber que estás feliz mirándonos desde arriba y rodeada de todos los seres queridos que se nos adelantaron", escribió el pasado mes de septiembre Figueroa por medio de su perfil de Instagram con motivo del cumpleaños de su madre.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Rodner Figueroa se rompe en plena transmisión en vivo al recordar a su madre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.