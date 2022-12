Rodner Figueroa dice adiós a su mejor amigo: "Te voy a extrañar cada día de mi vida" El presentador venezolano honró así a su compañero fiel. "Vuela alto y corre". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Entre lágrimas y con el corazón hecho mil pedazos, Rodner Figueroa anunció hace unos días una de las noticias más tristes que ha recibido. Desde su perfil de Instagram, el conductor venezolano compartió con su público el golpe inesperado que vivieron su pareja, Ernesto Mathies, y él. Su compañero de vida y fiel amigo Napoleón fue diagnosticado con un grave tumor que ponía fin a su calidad de vida y su salud. A partir de ahí, la pareja ha tenido que tomar la decisión más difícil de todas, despedir a su chiquitín, rey de sus corazones. Rodner Figueroa Credit: Facebook Rodner Figueroa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias por tanto amor incondicional mi Napoleón. Ayer te fuiste y dejaste un hueco enorme en mi corazón pero lo lleno con tanto amor, cariño, afecto y ternura que nos regalaste. Me da mucho consuelo saber que ya estás corriendo y jugando con Carlota en el cielo, asustando a mi mamá que no quiere caerse cuando le brincas a saludarla emocionado. Ya todos te extrañamos, pero estamos muy agradecidos por lo campeón que fuiste en no demostrar hasta el final que algo te pasaba y por haberte ido en paz y en casa junto a tus papás y la tía Dayra que tanto te amamos y te consentimos", escribió en un emotivo mensaje en sus redes sociales. El también diseñador tenía la esperanza de que hubiera sido otro el motivo del malestar de su perrito, por eso las noticias del veterinario fueron tan devastadoras e inesperadas para todos. A pesar del profundo dolor y vacío que deja Napoleón en sus vidas, Rodner agradece el haber podido disfrutar de la alegría y el amor infinito de su hijito peludo. "Te voy a extrañar cada día de mi vida, pero recordándote siempre con alegría y emoción de la buena. ¡Te amo hijo amado!", concluyó. Buen viaje, chiquitín.

