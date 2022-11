Rodner Figueroa se reencuentra con excompañera de Al rojo vivo: "Nada en la vida nos puede separar" El comunicador venezolano tuvo una "invitada especial" este miércoles durante la celebración de su primer millón de seguidores en Facebook. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rodner Figueroa estuvo este miércoles de celebración. El comunicador venezolano, quien fue despedido de Telemundo la semana pasada, superó recientemente el millón de seguidores en Facebook y quiso celebrarlo con una transmisión en vivo muy especial en la citada red social en la que reunió a varios miembros de su familia, entre ellos su hermano, su cuñada y su sobrina, además de su pareja Ernesto. "Como a mí me gusta celebrar en grande las cosas, vamos a celebrar este millón, primero dándole las gracias a ustedes de todo corazón", expresó el también diseñador de moda, quien aprovechó una ocasión tan especial para hacer el anuncio de su nuevo proyecto. "Ahora me siento que nuevamente soy dueño de mi propio tiempo, soy dueño de mis propias decisiones, soy dueño de mi propia libertad, soy dueño de poder hacer lo que yo quiero y por eso yo todas estas herramientas que he recolectado a nivel de experiencias de mi vida las quiero compartir con ustedes", señaló Rodner", "porque yo me imagino que muchos de ustedes están quizás en un trabajo en el que no están satisfechos, están quizás en un lugar donde no se sienten a gusto y están buscando la forma de encontrar esa libertad". Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: Facebook Rodner Figueroa A la celebración se unió también una excompañera de trabajo de Rodner en Al rojo vivo (Telemundo), con la que además mantiene una relación de amistad muy cercana desde hace muchos años. Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: Facebook Rodner Figueroa "Está llegando en este momento mi invitada especial del día de hoy", anunció Figueroa. Mira el video para ver de quién se trata Nada en la vida nos puede separar — Rodner Figueroa Figueroa Rodner FIgueroa | Credit: Facebook Rodner Figueroa Se trata de Laura Del Campillo, exproductora del programa de Telemundo Al rojo vivo, quien también dejó de trabajar el pasado jueves en el show que conducen Lourdes Stephen y Jessica Carrillo. "Ustedes se acuerdan cuando yo les dije en el video del otro día […] y hablé de mi productora Laura Del Campillo, que era como mi hermana, mi compañera, mi cómplice, mi amiga, mi guerrera, aquí está ella. Esta es mi Laurita que nada en la vida nos puede separar", expresó Rodner. "Y como yo les dije a ustedes en ese video el otro día, nosotros llegamos juntos a Telemundo y nos fuimos juntos de Telemundo". Rodner Figueroa Rodner Figueroa y exproductora de Al rojo vivo Laura Del Campillo | Credit: Facebook Rodner Figueroa El comunicador y quien fuera hasta la semana pasada su productora en Al rojo vivo compartieron durante la transmisión en vivo algunas anécdotas de su experiencia de trabajo juntos en el show de Telemundo. "Cuando uno va a una entrevista se sienta con el artista y atrás está parado el productor que está viendo cómo tú entrevistas, entonces el productor siempre piensa que las preguntas las puede hacer mejor ella que uno que está sentado ahí", señaló entre risas Rodner. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es verdad", reconoció Del Campillo, "pero muchas veces te decía lo que tenías que, bueno no te decía lo que tenías que preguntar, te sugería…". "Ella me decía 'el ángulo de la entrevista tiene que ser este' y eso sí es verdad que lo hacíamos juntos", admitió Figueroa.

