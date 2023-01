Rodner Figueroa confirma que recibió oferta para volver a televisión: "Me llamaron ya" El conductor compartió más detalles desde Colombia, donde acaba de formar parte de un importante evento como diseñador de moda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La salida de Rodner Figueroa de Telemundo ha significado, para alegría de sus seguidores en las redes, una mayor presencia del comunicador en ellas. Desde su cuenta de Facebook, el venezolano comenta, opina y analiza algunas de las noticias más sonadas del mundo del entretenimiento y, como él mismo dice, sin el límite de tiempo que se tiene en un programa. Unas apariciones que ya son todo un éxito como lo demuestra su video sobre la canción de Shakira dedicada a Gerard Piqué que ya supera el millón de visualizaciones. La pregunta, nunca mejor dicho, del millón es, ¿volverá a televisión? Lo que pocos saben es que Rodner ya ha tenido una oferta para hacerlo. Rodner Figueroa Rodner Figueroa recibe oferta televisiva | Credit: Facebook(Rodner Figueroa El también empresario y diseñador de moda contaba que le habían llamado con una propuesta. Se lo compartía al reportero colombiano Carlos Ochoa desde la feria Colombiatex, que reúne a lo mejor del mundo del diseño en Latinoamérica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si te soy sincero, a mí me llamaron ya para hacer televisión", expresó en esta amena charla. ¿De qué se trata? ¿Le convenció el proyecto? "Por un tema contractual y cosas que no me puedo expandir, decidí no aceptarlo. Hoy por hoy, la audiencia migró de la pantalla chica, a las pantallas de los móviles, tabletas y computadoras. Mi audiencia más grande está en las redes sociales, es en lo que me he concentrado y me han crecido enormemente. El tema de Shakira, lo vio un millón y medio de personas, quizás más hasta el momento, y de repente en la televisión te ven 150 mil personas. Cuando pones en una balanza, te es más rentable estar en tus redes sociales", comentó encantado. Y es que, aunque a Rodner le apasiona comunicar, reconoce estar muy enfocado también en su faceta de emprendedor con su línea de ropa y su café 5Gotas, dos proyectos muy exitosos que, sumados a sus crónicas en redes, le siguen manteniendo en una posición privilegiada y en gran cercanía con su querido público.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rodner Figueroa confirma que recibió oferta para volver a televisión: "Me llamaron ya"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.