El emotivo mensaje de Rodner Figueroa en medio de su salida de Telemundo: "Ese fue mi mejor premio" El conductor venezolano compartió esta conmovedora dedicatoria en sus redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tal y como pudo saber People en Español, Rodner Figueroa sale de Telemundo. El carismático presentador venezolano ya no trabajará para su programa hasta el momento, Al rojo vivo, ni tampoco la cadena. En las últimas horas, el comunicador compartía un mensaje muy especial con motivo del jueves de recuerdo en las redes. Un momento único referido a su carrera y, sobre todo, a su persona favorita, siempre presente en las buenas y no tan buenas. Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: Mezcalent "La última foto fue lo mejor de haber ganado el primer Emmy nacional como mejor presentador de televisión en los medios de comunicación en español en los Estados Unidos. ¡Ese fue mi mejor premio!", escribió en esta entrañable publicación. Lo más bonito vino después. "Te extraño cada día, pero vives en mí en cada respiro que tomo y cada paso que doy", expresó con un gran amor refiriéndose a su recordada mamá, Eucaris Rigual Delgado. Rodner Figueroa Eucaris, mamá de Rodner Figueroa | Credit: IG/Rodner Figueroa La conexión y unión entre madre e hijo fue mágica. Y a día de hoy, a pesar de su marcha, sigue tan latente y presente como siempre. Hasta el momento de este artículo, el conductor no se ha pronunciado sobre su salida de Telemundo, pero sus historias más recientes en Instagram muestran a un Rodner sereno, feliz y acompañado de su gente más querida. Entre ellos, su esposo Ernesto Mathies.

