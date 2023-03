Esposo de Rodner Figueroa se anota un nuevo éxito: "No me alcanzan las palabras" El conductor y empresario venezolano mostró el gran logro de su pareja, Ernesto Mathies. "Me siento tan orgulloso." Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Orgulloso y muy enamorado. Así se mostró Rodner Figueroa al contar el nuevo logro de su esposo, Ernesto Mathies, en lo profesional. Ambos viajaron hasta El Salvador, país del diseñador de interiores, para acudir a la boda de sus sobrinos. Un evento que estuvo marcado por la emoción, el romanticismo y, por supuesto, la diversión. Aprovechando la visita a esta bella tierra, el conductor quiso presumir el resultado final de uno de los trabajos más exquisitos de su marido. "Me siento tan orgulloso del trabajo de Ernesto como diseñador de interiores de García Mathies, que me no me alcanzan las palabras para elogiarlo, ¡así que prefiero mostrárselo!", expresó el presentador del podcast Cara a cara con Rodner. Rodner Figueroa y su esposo, Ernesto Mathies Rodner Figueroa y su esposo, Ernesto Mathies | Credit: IG/Rodner Figueroa Rodner enseñó la última obra de arte de su pareja en un lugar paradisíaco rodeado de naturaleza y el lago de Coatepeque de frente. Se trata del diseño de interiores de una lujosa casa de alta gama en la que ha estado trabajando los últimos meses y cuyo resultado final queda reflejado en estas imágenes. "¡Felicidades, Ernie, por tan exquisita labor con los interiores de esta joya de casa en el lago de Coatepeque!", añadió el venezolano con todo el amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja acaba de llegar de República Dominicana donde ha celebrado un nuevo éxito como empresarios. Allí participaron en el Latin America Fashion Summit, en Santo Domingo, cuyos diseños de Rodner Figueroa Style volvieron a ser los grandes protagonistas. La pareja sigue acumulando logros en lo profesional también con su marca de café 5 Gotas, de origen en El Salvador. Negocios y emprendimientos triunfadores que comparten como pareja y que les han unido aún más si cabe. ¡Felicidades!

