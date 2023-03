¡Rodner Figueroa presenta a sus primeras estrellas invitadas de su podcast! El conductor venezolano sorprende con unos invitados de lujo en su nueva entrega. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Inspirar. Ese es el propósito por el que ha nacido Cara a Cara con Rodner Figueroa, un podcast con el que el comunicador acercará al público a temas y personas de interés con el objetivo de motivar, ayudar y ofrecer información de utilidad. Después de su exitoso estreno con una entrevista a sí mismo hecha con las preguntas de sus seguidores, tocaba arrancar con una segunda entrega. En esta ocasión, los invitados son dos primeras figuras de la música cuyas canciones han dado la vuelta al mundo y logrado varios números uno. Como pistas: son pareja y acaban de ser papás. Rodner consiguió la exclusiva de tenerles en su programa y hablar de todo sin censura. Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: Youtube/Rodner Figueroa "Hoy tengo el gusto de trabajar con una pareja hermosa, con Greeicy y Mike Bahía, pero, lo más bonito es que, ustedes no lo pueden ver, pero anda por ahí, Kai, el recién nacido, es un jamón de bebé, se ve que lo hicieron con cariño", expresó emocionado el presentador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una entrevista a la pareja en la que hablaron por primera vez de sus retos como familia, sus éxitos musicales, su unión sentimental y también como artistas exitosos que comparten mucho tiempo juntos. Rodner Figueroa Rodner Figueroa entrevista a Greeycy y Mike Bahía | Credit: Podcast/Rodner Figueroa "Realmente es algo contigo y con la manera que te relacionas contigo. Y eso lo hemos descubierto el uno con el otro... Ser tan sensible a mis acciones versus a lo que ella siente me ha hecho mejor", expresó el feliz papá de su hermosa relación con la madre de su hijo. Ambos saben cuándo dar el espacio al otro y así se lo contaron a Rodner. "Uno con la mirada ya sabe cómo se siente la otra persona... Compartimos la vida juntos, pero él tiene su vida y yo tengo la mía", explicó la colombiana, cuya experiencia de ser mamá la ha elevado a un lugar demasiado hermoso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja se sinceró con Rodner y la charla estuvo cargada de mensajes inspiracionales y motivadores para la audiencia de este espacio. Los intérpretes de "Mi pecadito" arrancaron su nueva gira conjunta bajo el nombre de Amantes Tour, una aventura profesional que sigue recopilando éxitos por toda la geografía mundial. ¿Hay celos? ¿Confían el uno en el otro? Eso y mucho más se lo confesaron a Rodner en una conversación de las muchas que el también empresario tiene preparadas. Esto apenas acaba de empezar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Rodner Figueroa presenta a sus primeras estrellas invitadas de su podcast!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.