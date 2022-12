¡Exclusiva! Rodner Figueroa revela sus planes para Navidad y Año Nuevo Rodner Figueroa habló en exclusiva con People en Español y revela cómo pasará los últimos días del año. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rodner Figueroa cerrará el 2022 rodeado de amor. El fashionista, empresario y presentador venezolano habló con People en Español sobre sus planes navideños. El 2022 fue un año lleno de cambios para Figueroa, quien salió de la cadena Telemundo y del programa Al Rojo Vivo. También tuvo que decirle adiós a su perrito Napoleón, su fiel compañero durante años, tras su mascota ser diagnosticada con un tumor. Sin embargo, el diseñador de moda y empresario —que lanzó su propia marca de café— le sonríe a la vida y al 2023. Con su pareja, el diseñador de interiores salvadoreño Ernesto Mathies, pasará unos días de descanso a finales de diciembre. "Vamos a pasar la Navidad en El Salvador, con Ernesto, con su mamá", dice Figueroa. "Nosotros teníamos un acuerdo en el que pasábamos una Navidad en El Salvador y una Navidad en Miami mientras mi mamá estaba viva, porque me parecía lo más justo. Desde que mi mamá falleció, yo le he dicho a Ernesto: 'pasemos navidades con tu mamá, porque son recuerdos que tienes que tener en tu memoria'. Las navidades son para estar en familia". La muerte de su madre Eucaris Rigual en el 2020 fue un doloroso golpe para Figueroa. "Uno nunca sabe en qué momento nuestros padres se van, y cuando se van se les extraña muchísimo, y especialmente en esta época de Navidad", confiesa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ernesto Mathies y Rodner Figueroa Ernesto Mathies y Rodner Figueroa | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images for Zacapa Rum También disfrutarán de una cena especial en Miami con la familia del venezolano. "Gracias a Dios con mi hermano y mi cuñada y mi sobrina en Miami hacemos una cena de Navidad make belief, celebramos una pre-navidad", dice el diseñador. La pareja recibirá el 2023 con la mejor energía. "El Año Nuevo lo vamos a pasar en México, en Punta Mita en familia. Estas fechas son importantes para estar unidos", añade. El presentador tiene una relación muy cercana con la familia de su pareja. "Por lo general pasamos Navidad en familia y Año Nuevo lo pasamos en pareja en cualquier otra parte. Lo hemos pasado en vacaciones de pareja en diferentes países, pero su mamá quiso tener este momento familiar y me parece muy bonito", dice Figueroa sobre su suegra. "Ya una vez hicimos un viaje de Año Nuevo en La Toscana con ellos porque Ernesto tiene una familia grande. Son 5 hermanos y 11 nietos. Es un familión y pasarlo en familia con ellos es hermoso. Vamos a repetir la experiencia, pero esta vez en México, en Punta Mita".

