Murió la mamá de Rodner Figueroa: "Gracias por haberme amado incondicionalmente" El copresentador de Al rojo vivo (Telemundo) dedicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales a su madre, quien perdió la vida a los 84 años. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con una emotiva publicación en sus redes sociales, Rodner Figueroa dio a conocer este miércoles la triste noticia del fallecimiento de su madre, la Dra. Eucaris Rigual. “Descansa en paz amor eterno”, escribió el copresentador de Al rojo vivo en Instagram junto a un vídeo en el que recoge algunos de los momentos vividos junto a su progenitora. Rodner, que estaba muy unido a su madre, dedicó un extenso mensaje a quien considera ‘el regalo más grande’ que le dio Dios en el que le agradece el amor incondicional que siempre le dio y promete honrar por siempre su espíritu alegre y esa pasión por la vida que desbordaba. “Gracias por haberme amado incondicionalmente y haberme desbordado de amor toda tu vida. Eres el regalo más grande que me dio Dios. Que privilegio ser tu hijo y haber nacido de tu vientre. Gracias por regalarme siempre una sonrisa, cobijarme en tus brazos y arroparme de cariño. Eres el más puro amor que he conocido y me enseñaste a amar incondicionalmente de una manera generosa. No conocías el egoísmo y fuiste pura de corazón. Honraré por siempre tu espíritu alegre y esa pasión por la vida disfrutando de los más simples placeres de la vida”, escribió el presentador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Ya te extraño pero estoy en paz y sereno de que todo lo que soy y todo lo que he hecho en la vida ha sido para llenarte de orgullo y satisfacción. Estoy contento de saberte libre y de pensar que estás reunida nuevamente con tu seres queridos. Nos volveremos a ver para fundirnos en un abrazo eterno. Tu cocoliso que te ama y siempre te amará. Love you endlessly Mom. Mi eucaliptus”, concluyó su mensaje Rodner. Las muestras de apoyo y cariño de sus compañeros de profesión no se hicieron esperar. Uno de los primeros en acompañar a Rodner en su dolor fue Quique Usales. “Estamos con vos, abrazo”, escribió el presentador argentino. El show en el que trabaja Figueroa también compartió la triste noticia en sus redes sociales e informó que el programa de hoy se lo dedicarán a la mamá del presentador. “Con mucha tristeza les comunicamos el fallecimiento de la mamá de nuestro querido Rodner Figueroa, la Dra. Eucaris Rigual a quien siempre recordaremos con mucho cariño y a quien hoy le dedicaremos el programa y honraremos su memoria. Q.E.P.D”, se escribió en Instagram. Advertisement

