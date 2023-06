¡Rodner Figueroa muestra entusiasmado cómo ha sido su gran regreso a la televisión! Desde la alfombra roja de Premios Tu Música Urbano, el conductor transmitió ilusión y, sobre todo, emoción de volver a hacer algo que tanto ama. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rodner Figueroa ¡Rodner Figueroa regresa a la televisión! | Credit: (Photo by Gladys Vega/Getty Images) Está de regreso y con ganas de darlo todo. Rodner Figueroa compartía emocionado su vuelta a la televisión, el medio donde tantos años ha desbordado su talento y puesto al servicio de los demás. Desde Puerto Rico, donde lleva unos días ensayando para presentar todo lo que pasase en la alfombra roja de Premios Tu Música Urbano, se mostró feliz y entusiasmado de poder conectar con el público a través de las cámaras. "¡Regreso a la televisión esta noche!", escribió este jueves, horas antes de darlo todo en la premiación. "Y de repente, ¡estoy de nuevo en televisión!", prosiguió encantado de la vida. Junto a Madison Anderson, el conductor venezolano entrevistó a las primeras estrellas de la gala con esa gracia y picardía habitual que siempre ha desplegado en sus reportajes desde la gran alfombra. Desde sus redes compartió cada momento especial de este reencuentro con un medio al que ama tanto y tanto le ama a él. Los días previos al evento, Rodner mostró los entresijos de cómo se prepara, qué hay detrás de cámaras y el gran trabajo en equipo realizado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También encontró el tiempo para enseñar su espectacular habitación de hotel donde se hospedaba alimentando así esa bonita relación tan personal y cercana con el público que no le ha abandonado nunca. El comunicador está que no para. Y es que, en estos días, también acaba de presentar su nueva línea de ropa, Nayarit, que ha mostrado en el Summer Pop Up de Miami, con un éxito más que rotundo. Además, acaba de entrevistar a la que fuera su jefa y convirtió en amiga, María Celeste Arrarás, en su podcast Cara a Cara con Rodner.

