Rodner Figueroa enseña la lujosa villa donde se hospeda con su esposo Ernesto Mathies El presentador y empresario muestra su último y merecido 'caprichito' después de unas semanas de mucho trabajo y un éxito arrollador. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rodner Figueroa está pletórico y así lo ha compartido con el mundo. Después de muchas horas de trabajo en la semana de la moda en Colombiatex y en el evento benéfico I Love Gala de I Love Venezuela Foundation, el venezolano y su esposo han hecho una escapada. Se lo han ganado con creces. Así que, con motivo del cumpleaños de Ernesto Mathies, la pareja partió rumbo a uno de sus destinos predilectos, Saint Barths, para celebrar este día tan especial. Desde el paraíso, y como suele hacer gracias a la gran complicidad con sus seguidores, Rodner les compartió la espectacular villa que está siendo su nidito de amor por estos días de descanso. Rodner Figueroa Rodner Figueroa y su esposo, Ernesto Mathies | Credit: IG/Rodner Figueroa "Ustedes saben que a mí me encanta mostrarles todos los sitios donde Ernesto y yo nos hospedamos para que lo tengan como referente. Les voy a mostrar nuestra villa", explicó desde su canal de Facebook. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde la entrada, hasta las impresionantes vistas al mar, la pareja enseñó encantada su romántico rincón, al que no le falta detalle. "Es una unidad de un solo piso", adelantó antes de arrancar el tour. Piscina privada en medio de la naturaleza, estancia con cama tamaño King, cocina con desayunador y todos los accesorios necesarios y unas vistas paradisíacas, son algunas de las comodidades de este acogedor lugar. La pareja pasa unos días de tranquilidad, pero también de diversión y pura alegría, para celebrar el nuevo año de Ernesto y todos los logros que siguen acumulando en lo profesional como socios y pareja. En el día del cumpleaños, no faltaron los regalos, las flores, los brindis, las risas, los bailes y las palabras de amor de Rodner y sus seres más queridos por el estreno de una nueva década. ¡50 años no se cumplen todos los días! El matrimonio no estuvo solo, también compartió momentos únicos con amigos tal y como publicó en sus redes. Una celebración por todo lo alto de la vida, los logros y, sobre todo, el amor. ¡Muchísimas felicidades, Ernesto!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rodner Figueroa enseña la lujosa villa donde se hospeda con su esposo Ernesto Mathies

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.