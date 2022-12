¡Rodner Figueroa muestra la espectacular mansión donde pasará fin de año! El venezolano ha puesto rumbo al paraíso para despedir un 2022 que ha tenido de todo. Y para ello ha elegido un lugar de película con todos los lujos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que sabe hacer Rodner Figueroa es disfrutar de la vida a pesar de sus, a veces, duros momentos. Y así mismo lo ha vuelto a demostrar. El presentador venezolano ha puesto rumbo a un lugar de ensueño para decir adiós a un 2022 que ha sido una coctelera de sentimientos para él. Pero como optimista que es, nada mejor que dejar atrás lo menos bonito y centrarse en lo que viene. Para ello, él y su esposo Ernesto Mathies han viajado hasta Nayarit, en México, donde pasarán el fin de año en una mansión solo propia de cuento. Un lugar con vistas paradisíacas y todas las comodidades y lujos para tener unas vacaciones inolvidables. Rodner Figueroa Rodner Figueroa, de vacaciones en el paraíso | Credit: Facebook/Rodner Figueroa Generosamente, el experto en moda y también diseñador dio un tour por toda la casa para que sus seguidores pudieran disfrutar de la maravilla del lugar que les acoge. Desde la casa, el baño y las salas, hasta las espectaculares zonas exteriores, piscina y vistas al mar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos disfrutando de la belleza de México, que es maravillosa...", dijo resaltando la hermosura, no solo de esta tierra sino de toda Latinoamérica. Su video fue tan exitoso que más tarde hizo otro tour, esta vez por las dependencias más íntimas de la casa, como su habitación de matrimonio, con el que volvió a deleitar la vista de todos. Se trata de una mansión con vistas al mar, piscina al borde del océano Pacífico y en medio de la más pura y salvaje naturaleza. Rodner está allí no solo con su pareja, también con sus sobrinas y sus parejas, con quienes está disfrutando de unos días mágicos. Justo lo que necesitaba después de su salida de Telemundo y, especialmente, la pérdida de su hermoso Napoleón, quien viaja con ellos eternamente en el corazón.

