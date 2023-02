Rodner Figueroa muestra en vivo cómo se pone bótox en el rostro "Uno sale como un monstruo de acá, pero luego a la semana siguiente está uno como un príncipe", comentó el conductor, quien compartió todo el proceso a través de un directo en Facebook. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: Mezcalent Si algo caracteriza a Rodner Figueroa es que es un libro abierto con sus seguidores. El conductor de televisión comparte todo lo que hace a través de las redes sociales, y este miércoles no fue la excepción. El extalento de Telemundo hizo un directo a través de su página de Facebook, donde supera el millón de seguidores, para mostrar en tiempo real cómo se ponía bótox en el rostro. "Yo me hice bótox la última vez a principios de julio, o sea tengo 7 meses que no me pongo bótox. Generalmente yo me lo trato de poner dos veces al año, generalmente me lo pongo en julio que es para la vacación de verano para estar más joven y generalmente me lo ponía antes por noviembre diciembre para estar lindo para las fiestas", explicó el carismático presentador. "Pero esta vez como estoy sin trabajar en televisión estaba relajado y dije sabes qué no me voy a poner nada, pero ya tengo la gala de mi fundación pronto y quiero estar bonito para mi gala y además si ustedes ven yo siento que el ojo se te empieza a caer por aquí un poquito". Rodner Figueroa Credit: Facebook Rodner Figueroa Ante los comentarios de algunos de sus seguidores de que no necesita estar poniéndose bótox en el rostro, Rodner señaló que él lo ve como algo "preventivo". "Te previene de las arrugas y yo siempre le digo a la doctora que a mí me gusta que me deje expresión en el área de los ojos porque a mí me gusta", compartió. "La botoxilina lo que hace es que paraliza el músculo donde lo inyectan y generalmente dura aproximadamente 6 meses, entonces yo creo que es de manera preventiva", comentó el también diseñador de moda. Rodner, quien recientemente confirmó que recibió una oferta para volver a la televisión, reveló que la primera vez que se puso bótox en el rostro fue cuando iba a cumplir 40 años. "Y hoy por hoy para mi sorpresa la gente que tiene 21, 22, 23, 24 se ponen bótox y andan con las caras así paralizadas. Yo no. Yo siempre dejo expresión", aclaró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El conductor mostró en vivo cómo le aplicaban el bótox y cómo quedó su rostro tras ello. Rodner Figueroa Credit: Facebook Rodner Figueroa "Miren cómo me quedó eso, uno sale como un monstruo de acá, pero luego a la semana siguiente está uno como un príncipe", aseveró Figueroa.

