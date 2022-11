Rodner Figueroa habla de su salida de Telemundo: "La vida sigue" El fashionista y presentador venezolano habla de su salida de Telemundo tras cinco años en la cadena, y revela que su fallecida madre le mandó este mensaje desde el cielo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rodner Figueroa habló de su salida de Telemundo. En un video en vivo en su página de Facebook, el fashionista y presentador venezolano habló del fin de su relación laboral con la cadena tras cinco años como reportero de entretenimiento de Al Rojo Vivo. La mañana que fue despedido dice que le salió la foto de su mamá, Doña Eucaris Rigual Delgado, en sus redes sociales, una foto del recuerdo, de su madre con el Emmy que él ganó en el 2014. "Ayer me levanto y la siento tan fuerte", confiesa sobre su madre, quien falleció en el 2020. "Lo que yo no sabía es que ella desde el celo me estaba abrazando, me estaba abrazando y me estaba mandando un mensaje muy subliminal y muy directo de: 'sé quién eres, sé lo que vales, sé lo que has logrado'. Eso me lo estaba diciendo ella después de que ayer fuera mi último día en Telemundo. Ella se manifestó para decirme: va a estar bien". El presentador agradece que Telemundo le permitió volver a la televisión tras su polémica salida de Univision. Vivencias que no olvidará de sus cinco años en Telemundo fue su viaje a Hong Kong a entrevistar a The Rock, o el viaje a Hawaii a entrevistar al elenco de Jurassic Park. "Tuve entrevistas maravillosas, conocí gente extraordinaria, me divertí lo que no saben", dijo, agradeciendo el amor de sus colegas y maquillistas. "Me encanta llevar luz y alegría", reconoce Rodner. El presentador agradeció a estrellas como Chiquis, Marjorie de Sousa y Alejandra Guzmán por confiar en él y contarles historias en exclusiva. "Solamente tengo en mi corazón agradecimiento. Estoy extremadamente tranquilo, extremadamente bien", dijo en el video que grabó en su casa en Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodner Figueroa Credit: (Rodrigo Varela/Getty Images) "Salí de Telemundo en paz, satisfecho, con la frente en alto, contento", dice. "Hice lo que estaba destinado a realizar en Telemundo en ese periodo". El experto en moda emprenderá nuevos proyectos. "Mi espíritu quiere avanzar y ahora puede avanzar con libertad", confiesa el también empresario, que tiene su marca de café 5Gotas. Rodner Figueroa Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Seguirá en contacto con sus fanáticos a través de su plataformas en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, y se dedicará a otros proyectos como su carrera como diseñador de moda y su faceta de empresario.

