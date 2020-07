Rodner Figueroa: "Estuve a punto de que me diera un infarto" El presentador del programa Al rojo vivo (Telemundo) pasó recientemente un gran susto con su salud y ha querido compartirlo con el público. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rodner Figueroa pasó recientemente un gran susto con su salud y ha querido compartir su experiencia con el fin de alertar y ayudar a otros a prevenir un mal momento. "He reflexionado y creo que debo compartir mi historia con ustedes o con cualquier persona que le puede llegar este mensaje porque es un mensaje de alerta. Estuve a punto de que me diera un infarto. Me encontraron una arteria tapada en un 90%. ¿Y por qué me daba vergüenza [contarlo]? Me daba vergüenza porque yo soy un tipo joven, soy un tipo que hago ejercicio, que hago dieta. La verdad es que nadie es invencible y todos somos vulnerables", compartió el presentador venezolano, quien tiene 1 millón de seguidores en Instagram. Figueroa, que se consideraba ‘una persona extremadamente saludable’, reconoció que este año, sobre todo a raíz de la cuarentena, adoptó ‘hábitos muy perjudiciales’ para su salud. "Yo después de este susto estoy caminando todas las mañanas, estoy comiendo bajo en grasa, estoy volviendo a los hábitos que a mí me han funcionado para mantener un estilo de vida saludable. Pero yo lo que quiero es que alguien aquí se lleve ese mensaje, no podemos jugar con nuestra salud", advirtió el copresentador del programa Al rojo vivo (Telemundo). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El conductor no pudo evitar emocionarse al hablar de su madre, la Dra. Eucaris Rigual, quien falleció a principios de año y cuya muerte supuso un golpe muy duro para él. "Si me pongo a pensar en cosas quizás espirituales quiero pensar que lo que me pasó es que se me partió el corazón con el fallecimiento de mi mamá y que esa arteria somatizó todo el dolor que yo llevo en mi corazón porque para mí la pérdida de mi mamá ha sido algo brutal que me cuesta mucho trabajo sacármela de adentro […]", se sinceró Rodner. "De hecho el cardiólogo me dijo ‘tu caso es muy raro porque generalmente se tapan varias arterias y es extraño que tengas tapada solamente una en un 90%’. Yo creo que parte de mi corazón murió cuando mi mamá se fue, pero bueno no voy a entrar en esas cosas, en esos detalles esotéricos, espirituales porque al fin y al cabo lo que importa es que mi corazón tenía una arteria bloqueada. Entonces con esto lo que quiero decir es que por favor vayan al médico, por favor chequéense anualmente", pidió el carismático presentador.

