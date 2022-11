Entre lágrimas, Rodner Figueroa comparte la triste noticia que recibió: "Este es el momento que yo más temía" Sin poder contener el llanto, el comunicador venezolano se desahogó con sus seguidores este miércoles a través de las redes sociales. "Necesito sacar esto de adentro porque tengo que estar calmado para él". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde su salida de Telemundo, las buenas noticias no habían dejado de lloverle a Rodner Figueroa. "Ahora me siento que nuevamente soy dueño de mi propio tiempo, soy dueño de mis propias decisiones, soy dueño de mi propia libertad, soy dueño de poder hacer lo que yo quiero", aseveraba días atrás el comunicador venezolano a través de las redes sociales. Poder pasar más tiempo con su familia y sus 2 hijos perrunos era sin duda lo que más le entusiasmaba al exrostro de Al rojo vivo sobre la nueva etapa que se abría ante él. Este martes, en medio de ese futuro ilusionante, Rodner recibió una inesperada noticia que le causó mucho dolor. Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: Facebook Rodner Figueroa "Este es el momento que yo más temía", reconoció el también diseñador de moda entre lágrimas por medio de una transmisión en vivo que llevó a cabo este miércoles desde su página de Facebook. Rodner FIgueroa Rodner Figueroa | Credit: Facebook Rodner Figueroa Visiblemente afectado, Rodner no pudo evitar romper en llanto al compartir con sus seguidores el diagnóstico médico que recibió ayer sobre su inseparable compañero de cuatro patas, Napoleón. "Le encontraron un tumor en la parte frontal del cerebro", informó roto de dolor el comunicador, quien supera el millón de seguidores tanto en Instagram como en Facebook. Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: Facebook Rodner Figueroa "Yo tenía la esperanza de que fuera algo de los discos como nos habían dicho, pero no, tiene un tumor en el cerebro que le está apretando el cerebro en la parte frontal, le está comprometiendo la capacidad motriz", explicó. "Me estoy desahogando porque no quiero que él sienta que yo estoy angustiado, que estoy triste porque ellos sienten lo que uno siente. Solo el que es dueño de una mascota entiende lo que estoy sintiendo y es una decisión muy complicada, pero bueno uno tiene que dejar de ser egoísta y tiene que pensar en el bienestar de ellos", agregó entre lágrimas. Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: Facebook Rodner Figueroa SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodner pidió a sus seguidores que recen por Napoleón "para que esté en paz, para que esté tranquilo" porque sabe "que la oración llega, la oración ayuda, la oración alivia". "Por favor recen por nosotros, por Ernesto, por mí… Y gracias por escucharme, pero es que necesitaba sacarme esto de adentro, no lo quiero hacer delante de Napoleón. Pero bueno tengo que ser fuerte y tengo que tomar la decisión que sea mejor para él y no para mí". Para el comunicador, Napoleón ha sido "un ángel" que solo le ha regalado "satisfacciones" y "alegrías". "Yo no lo quiero ver sufrir y en las últimas dos semanas he visto el deterioro progresivo de su condición", aseveró sin poder contener el llanto. "Napoleón es lo más dulce, tierno, amoroso, cariñoso, es un ángel que solamente me ha regalado satisfacciones, alegrías, un compañero…".

