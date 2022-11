En familia, Rodner Figueroa anuncia su nuevo proyecto tras su salida de Telemundo El exrostro del programa Al rojo vivo (Telemundo) celebró este miércoles el millón de seguidores en Facebook y aprovechó la ocasión para hacer el anuncio de su nuevo proyecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 'No hay mal que por bien no venga' y en el caso de Rodner Figueroa no puede ser más cierto. "Una de las cosas que yo más agradezco de esta nueva etapa de mi vida en la que ya no estoy más trabajando en televisión es que tengo todo el tiempo del mundo para estar con los míos, con mi familia, para estar con mis emprendimientos, para estar con mis perros… Antes no tenía tanto tiempo como tengo ahora", reconoció el carismático comunicador venezolano. El exrostro del programa Al rojo vivo (Telemundo) llegó recientemente al millón de seguidores en Facebook y quiso celebrarlo a lo grande este jueves con una transmisión en vivo en la citada red social en la que estuvieron presentes varios miembros de su familia, entre ellos su hermano, su cuñada y su sobrina, además de, por supuesto, su pareja Ernesto. "Creo que amerita hoy celebrar esto en grande y le quiero dar las gracias a todos ustedes porque llegar a un millón se dice fácil, pero no es cosa fácil", expresó Figueroa. Rodner Figueroa Rodner Figueroa y su familia | Credit: Facebook Rodner Figueroa "El video que yo hice explicando mi salida de Telemundo ya tiene casi 1 millón de vistas, lo que quiere decir que todos y cada uno de ustedes se ha tomado la molestia de ver ese video, cosa que me da muchísima satisfacción", agregó el también diseñador de moda. Rodner Figueroa Rodner Figueroa y su familia | Credit: Facebook Rodner Figueroa Rodner Figueroa Rodner Figueroa y su familia | Credit: Facebook Rodner Figueroa Su nuevo proyecto El presentador, quien en Instagram también supera ya el millón de seguidores, aprovechó la transmisión en vivo para dar a conocer su nuevo y emocionante proyecto. "Tengo ahorita entre manos un nuevo proyecto que es un proyecto que me da muchísima ilusión hacerlo", anunció Rodner. "Muchos de ustedes me preguntaron a mí que cómo había hecho yo mi negocio, que qué se tenía que hacer, que cuáles eran los pasos a seguir… Yo me puse a pensar y dije claro hay mucha gente que tienen ideas de un negocio propio que quieren hacer para independizarse económicamente pero no tienen los recursos ni tienen el conocimiento de cómo hacerlo, entonces voy a hacer una especie de instituto, podría decirse, donde les voy a dar a ustedes las herramientas necesarias a través de consejos de moda, que es lo que yo sé, pero que les va a servir a ustedes para ustedes mismos tomar estas herramientas e implementarlas en el negocio que sea", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ahora me siento que nuevamente soy dueño de mi propio tiempo, soy dueño de mis propias decisiones, soy dueño de mi propia libertad, soy dueño de poder hacer lo que yo quiero y por eso yo todas estas herramientas que he recolectado a nivel de experiencias de mi vida las quiero compartir con ustedes porque yo me imagino que muchos de ustedes están quizás en un trabajo en el que no están satisfechos, están quizás en un lugar donde no se sienten a gusto y están buscando la forma de encontrar esa libertad", compartió.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image En familia, Rodner Figueroa anuncia su nuevo proyecto tras su salida de Telemundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.