Con un inolvidable amanecer en una paradisíaca playa de Nayarit, Rodner Figueroa arrancó el 2023 rodeado de amor. El fashionista venezolano viajó a México a pasar Año Nuevo con su pareja Ernesto Mathies, su suegra y otros familiares. "Fue un regalo de vida. Fue una manera bonita de celebrar la familia. Yo que no tengo a mi mamá ya en vida, me alegra mucho compartir con la mamá de Ernesto que para mí es una segunda mamá", cuenta en exclusiva Figueroa, quien abrió las puertas de su hogar en Miami para People en Español. "Para mí, amanecer ese día con ese desplegar del sol en las costas mexicanas, sentí que me auguraba un buen año", añade.

¡Y así ha sido! En enero, el diseñador y empresario que en abril lanzará su nueva colección de ropa femenina, que lleva su nombre, fue a la feria de textiles ColombiaTex para ver telas y proveedores. Su nueva colección —pronto disponible en RodnerFigueroa.com— está inspirada en Nayarit, "bañada de los colores típicos de la cultura mexicana", dice. "Regresé a mis clientas base que son las mujeres rellenitas que nos han dicho: 'Por favor diseña para nosotras las mujeres que no tenemos cuerpos de modelo'. Hice siluetas más holgadas, vestidos que las hagan sentir bonitas y frescas para la primavera y el verano, con colores alegres".

El apoyo del público ha sido crucial en el éxito de sus emprendimientos, reconoce el antiguo reportero de entretenimiento de Al Rojo Vivo, que en noviembre del 2022 quedó fuera de Telemundo tras cinco años en la cadena.

"Me siento en paz, tranquilo, satisfecho, orgulloso. Me siento feliz, porque como todo en la vida son aprendizajes", dice a sus 50 años sobre esta nueva etapa en su carrera. "Gracias a Dios soy Rodner Figueroa esté o no esté en la televisión. No quiero sonar arrogante, pero construí una carrera a lo largo de 28 años en la televisión y la gente viene a buscarme a los redes porque quieren saber mis opiniones. Mi audiencia está aquí, mi audiencia se trasladó de la televisión a las redes sociales".

Más allá de conectarse con sus fans a través de Instagram, Facebook y YouTube, Figueroa recién lanzó el podcast Cara a cara con Rodner, disponible en Spotify, Amazon Music y pronto en Apple. Ya ha entrevistado a famosos como Greeicy Rendón y Mike Bahía —quienes dieron consejos para un matrimonio feliz— y la pareja de cantantes Yotuel Romero y Beatriz Luengo, quienes hablaron de su nuevo documental sobre Cuba y el éxito de su himno "Patria y vida".

"El propósito de mi podcast es inspirar a la persona que está escuchándolo a través de historias reales, humanas", dice Figueroa, quien asegura que su nueva misión de vida es servir a otros, ya sea brindando consejos financieros o de superación personal. "Todos hemos vivido obstáculos que hemos tenido que superar. Las redes sociales pueden darnos una realidad alterada de la vida. La gente abre sus teléfonos y ve en las redes que nadie tiene problemas y que todo el mundo tiene una vida fabulosa y no es así", afirma. "Soy un ejemplo perfecto de lo que es enfrentar las vicisitudes de la vida y superarlas".

La muerte de su madre, Eucaris Rigual, en el 2020 fue un doloroso golpe. "Uno nunca sabe en qué momento nuestros padres se van, y cuando se van se les extraña muchísimo", confiesa. "En la cocina hay una silla que es donde mi mamá cada vez que venía se sentaba, era su trono", recuerda sobre su madre, a quien aún siente cerca. "Yo me acurruco en esta silla y dejo que su energía me abrace".

También fue devastadora la muerte de su perrito Napoleón en diciembre del 2022 tras detectársele un tumor en el cerebro. "Gerónimo extraña mucho a Napoleón y hemos decidido para principios del 2023 buscarle un compañerito y que crezca nuevamente la familia", dice Figueroa sobre sus planes de adoptar una nueva mascota, otro bulldog francés, que llene de alegría la casa.

Su espléndida residencia—donde lleva 10 años viviendo con su pareja, el diseñador de interiores salvadoreño Ernesto Mathies— está llena de recuerdos. En la piscina suelen hacer parrilladas con el hermano de Figueroa que vive en Miami. En su acogedora cocina lo vemos en las mañanas en sus redes sociales preparando su taza de café 5Gotas, otro proyecto empresarial que lanzó de la mano de Mathies. "En la entrada hay una Virgen del Rosario que era de la abuelita de Ernesto que la tenemos ahí como un símbolo de protección, para que todo el que entre a la casa esté libre de energía negativa", dice Figueroa, quien en su oficina tiene el premio Emmy que ganó en el 2014 y fotos de sus viajes con su pareja. "Queremos que este hogar sea nuestro refugio".

Más allá de renacer a nivel profesional después de su salida de Univision en el 2015 y de Telemundo en el 2022, Figueroa —quien fue maestro de ceremonias del Latin American Fashion Summit en República Dominicana en marzo— también ha tenido un despertar a nivel personal y espiritual.

"La vida es un constante cambiar", reflexiona él. "Las cosas malas que te pasan en la vida no tienen que ser malas; son experiencias que te ayudan y te llevan a un nuevo espacio". Y aconseja a sus seguidores: "Sigan en movimiento, no paren. La única manera de avanzar es dar un paso detrás del otro. Escuchen a su corazón y no tengan miedo".

¿Cuántos años llevan viviendo en esta casa y cuántos recuerdos hay en este hogar?

Llevamos 10 años, una década. Aquí le celebré a mi mamá una fiesta sorpresa por sus 80 años y fue muy lindo. Hay momentos también tristes como la muerte de nuestros dos perros. Hemos tenido la suerte de que ambos se hayan despedido de nosotros aquí en su casa, que no haya sido en una clínica veterinaria, algo frío, sino que estaban aquí rodeados del amor de sus papis.

Es una casa que cuenta nuestra historia. En el escritorio está la primera foto que nos tomamos juntos cuando a las seis semanas de conocernos nos fuimos a París una semana juntos. Yo dije: 'Esta es la prueba de fuego. O nos adoramos o nos odiamos en esta semana'. Es una ciudad muy especial para nosotros, la visitamos con frecuencia, pasamos mi cumpleaños 50 ahí juntos.

Es una casa que hemos construido, que más que una casa es un hogar. Nosotros hemos demostrado que somos un hogar, que somos una familia. Como cualquier otra, con sus problemas, con sus virtudes, con sus defectos, con sus alegrías, con sus tristezas, pero al fin y al cabo hemos construido un hogar y eso es de lo que estamos más orgullosos.

Esta casa está llena de cosas que hemos acumulado en nuestros viajes. Esta casa relata nuestra historia a través de los objetos que hay en ella. Es una casa que tiene un alto sentido de la decoración porque Ernesto es diseñador de interiores. Es un hogar que se vive. Aquí todos los espacios se utilizan. Es una casa que tiene patina por eso, porque nosotros dejamos que la gente [la] viva. La casa es para vivirla, no es un museo. No tenemos miedo de que las cosas se maltraten o se dañen porque las cosas son para usarlas y experimentarlas, y esta casa es una experiencia. Mi mamá siempre decía: 'Esta casa transmite paz y armonía'. Queremos que este hogar sea nuestro refugio.

¿Qué significa para ti tu pareja Ernesto Mathies? Háblanos de tu historia de amor.

Es una bendición porque aparte de ser mi pareja, mi compañero de vida, la persona con la que he elegido recorrer y transitar en esta locura llamada vida, a quien amo y adoro, me ha demostrado que ha estado en las buenas y en las malas. Sin la necesidad de estar parados frente a un altar, decretando eso que se reza cuando la gente se casa, es un compromiso. Hemos estado juntos en las buenas y en las malas, y lo que nos damos siempre es amor y apoyo. Ahora nuestra complicidad va mas allá del amor; ahora también en los negocios, porque somos socios tanto en el negocio de la ropa como en el negocio del café.

Háblanos de estos dos nuevos proyectos. ¿Qué han aportado a tu vida?

Han sido ambos de una gran satisfacción. Cuando le dije a Ernesto que había que sacar la línea de ropa porque mis seguidores me lo pedían, él inmediatamente creyó en mí y lo hicimos. Lo hice pensando: 'Haré una colección una vez al año, pero en un año sacamos cuatro colecciones y ya estamos por sacar la quinta, porque la respuesta del público ha sido muy favorable.

Lo del café también surgió de una forma muy natural. Aprendí del café junto a Ernesto, que es un gran conocer de café porque su familia son cafeteros y es todo una cultura. Mostrando lo que había aprendido en mis redes la gente quería probar ese café especial de El Salvador y lo hicimos. En un año la cosecha se vendió completamente de 'La taza de Rodner' que fue el nombre que le pusimos a esta primera cosecha. Y ya en esta segunda cosecha tenemos cuatro variedades, que antes solamente había una, porque ha gustado mucho al público. Para mí ha significado una fuente de ingreso que me da independencia económica. Es algo que es importante, y en esta etapa de mi vida quiero compartirle mi experiencia a la gente de que tienen que tener formas de ingreso paralelas de su empleo regular. Los emprendimientos se pueden lograr y esa experiencia de vida la quiere compartir. Nos hemos dado golpes en el camino porque estamos aprendiendo sobre la marcha, pero quiero facilitar ese conocimiento a mis seguidores.

¿Cómo te sientes después de tu salida de Telemundo?

Me siento en paz, tranquilo, satisfecho, orgulloso. Me siento feliz, porque como todo en la vida son aprendizajes. Me llevo gratos recuerdos que atesoraré toda mi vida de las experiencias profesionales y personales que viví en esta segunda vuelta a Telemundo. Haber hecho la cobertura de la muerte de Isabel II de Inglaterra para mí fue mi máximo a nivel profesional, haber estado ahí, haber sido testigo de ese momento y haberlo compartido con la gente fue como ponerle la cereza al pastel. Con los medios de comunicación ahora a través de tus redes sociales tienes una plataforma donde te comunicas directamente con tu público que te quiere y que te sigue. Sigo más conectado que nunca a través de Facebook, de Instagram, de todas mis plataformas. Hago videos en Facebook y lo ven dos millones de personas. Digo: 'Wow, aquí hay una audiencia enorme que esta ahí'.

No me siento que me han amputado algo de mí porque gracias a Dios soy Rodner Figueroa esté o no esté en la televisión. No quiero sonar arrogante, pero construí una carrera a lo largo de 28 años en la televisión y la gente viene a buscarme a mis redes porque quieren saber mis opiniones, quieren saber lo que opino de ciertos temas. Hice el comentario de Messi y fueron dos millones de personas que lo vieron. Mi audiencia esta aquí, mi audiencia se trasladó de la televisión a las redes sociales.

¿Qué proyectos tienes en el 2023?

Hay muchísimos planes. Atender nuevamente mis redes con todo el tiempo que ahora tengo en mis manos. Voy a usar mi canal de YouTube para llevar entrevistas inspiradoras porque hace falta inspirar a nuestra gente, a nuestra comunidad, con historias de éxito, de gente que llegó a este país con nada en los bolsillos pero con un sueño en su corazón. Esas historias quiero darle una plataforma para que se repliquen. Voy a hacer tutoriales de cómo emprender tu propio negocio de forma paralela, aunque tengas una segunda fuente de ingresos. Voy a realizar un podcast que antes no tenía tiempo de hacerlo. Todo lo que voy a hacer de ahora en adelante tiene que tener un propósito, hay una misión más allá de mí. Me está usando Dios a mí como un vehículo para ser fuente de información y aprendizaje. Hay un propósito, por eso tengo tanta paz por dentro.

Me daba cuenta que en la forma que entrevistaba a los artistas en esta segunda tanda [en Telemundo era a] un nivel muy humano, muy personal, alejado del chisme, del cotilleo. Quería entrar en lo que ellos como seres humanos habían aprendido para que alguien aprenda de ellos también. Quiero ser un vehículo de ayuda porque en este país hay mucha gente que está sola y necesitan una palabra de aliento. Uno no sabe cómo toca la vida de una persona llevando una información positiva.

También estoy trabajando en el desarrollo de otros proyectos comerciales. Probablemente a mediados de año salgan porque me lo han pedido mis clientas y mis seguidoras. Tiene que ver con la belleza. Mis seguidoras cada vez que hago cosas de belleza o cuidado personal, me piden: 'Haz esto'. Lo que hago es responder a lo que ellas me piden que les provea con mi experiencia y mi conocimiento. Es para que te veas más bella, no puedo decir más. Me he tomado el tiempo. Está en proceso y aún no quiero dar detalles.

Háblanos de tu podcast Cara a cara con Rodner Figueroa

Mi público quiere que yo siga conectado con ellos y que siga entrevistando a las personas que me gusta entrevistar. Me interesa la conexión humana, no vengo a indagar, no vengo a fastidiar. Vengo a contar una experiencia y el propósito de mi podcast es inspirar a la persona que está escuchándolo a través de historias reales, humanas. Todos hemos vivido obstáculos que hemos tenido que superar. Las redes sociales pueden darnos una realidad alterada de la vida. La gente abre sus teléfonos y ve en las redes que nadie tiene problemas y que todo el mundo tiene una vida fabulosa y no es así. Soy un ejemplo perfecto de lo que es enfrentar las vicisitudes de la vida y superarlas. Me da mucha satisfacción leer en mis redes: 'Rodner admiro tu resiliencia, admiro tu capacidad de levantarte, que no te sientes derrotado'. No me daba cuenta del poder que tengo de reparación, de acción y de elevación de mi propio ser para llegar donde quiero llegar.

El podcast tendrá invitados famosos y no famosos. Mike Bahía y Greeicy nos dan consejos matrimoniales. Yotuel y su esposa Beatriz Luengo hablan sobre su documental acerca de Cuba y cómo les cambió la vida la canción "Patria y vida". Entrevisté al ejecutivo Charlie Pérez de la disquera Universal, un héroe invisible, que está detrás de grandes artistas. La gente siempre mira los momentos de éxito y de brillo pero no sabe los momentos de oscuridad y las dificultades que esa persona atravesó para llegar ahí. Hablé con Santi Chumaceiro, la presidenta de mi fundación I Love Venezuela. La gente la ve como una guerrera siempre haciendo cosas por los demás y no saben que ella tuvo un cáncer terrible, que le hicieron una doble mastectomía y en ningún momento dejó de trabajar en la fundación. Son ejemplos de inspiración y admiración. Muchas personas me preguntan por asesoría financiera. Todos hemos tenido problemas financieros. La gente hoy necesita escuchar cosas reales.

Háblanos de tu madre, Eucaris Rigual, ¿qué heredaste de ella?

Lo que más heredé de mi mamá fue su extraordinario sentido del optimismo. Mi mamá nunca vio problemas, siempre vio oportunidades y soluciones, y yo tengo eso muy grabado en mi ADN y lo pongo en práctica. Cada vez que me ha pasado en la vida algo inesperado, drástico o dramático, siempre me pregunto: ¿para qué me está pasando esto? Esa pregunta de para qué en vez de porqué pone tu visión en el propósito. Siempre he sido una persona de extrema fe y sé que Dios nunca me ha abandonado ni me abandonará. Cuando tienes una fe inquebrantable sabes que vas a estar bien.

Me han pasado cosas en esta última temporada en que la gente que está alineada con mi propósito se ha presentado a mi vida de manera espontánea. Digo: 'Wow, estaba listo ya para esta nueva etapa profesional independiente, y ahora todo empieza a caer delante de mí y se empiezan a revelar tus propósitos'. Es como House of Cards. Me encuentro tanta gente en la calle que me dice: 'Me has dado aliento con tu testimonio' y yo con eso me doy por satisfecho. Mientras tenga un techo donde dormir y un plato de comida que llevarme a la boca lo demás ya es ganancia. Una de las cosas más importantes para ser optimista es ser agradecido, el agradecimiento es sumamente importante. Estar agradecido con lo que tienes y vivir en el ahora, porque lo único que está garantizado es el presente. Mañana no se sabe qué va a pasar, pero hay que vivir en el hoy. Muchas veces nos preocupamos por cosas que no pasan, un 95 por ciento de las cosas por las que nos preocupamos no suceden. Hay que vivir en conciencia, en el ahora, con fe, agradecimiento y con optimismo. Donde tú pongas tu pensamiento, ahí te va a llevar, y siempre pongo pensamientos positivos.

¿Cómo es el día a día de ustedes como pareja?

Ernesto tiene su firma de arquitectura y diseño que le ocupa gran parte de su tiempo, pero yo durante el día ahora estoy enfocado en supervisar la línea de ropa, el café, mis redes sociales y luego por las tardes cuando él llega cenamos en familia él y yo. Nos ponemos al día con la cuestión de los negocios, pero siempre en las noches nos ponemos un límite que nos gusta compartir y ver series juntos. Tenemos eso de que nadie se puede adelantar en una serie sin el otro. Somos mucho de estar con nuestros amigos y nuestra familia en Miami. Nos gusta mucho estar en casa, nos quedamos en casa disfrutando de nuestro hogar. Es muy bonito esa complicidad que tenemos como pareja.

¿Cuál crees que es tu misión de vida?