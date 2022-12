¡Rodner Figueroa destapa uno de los grandes misterios sobre Lionel Messi en el Mundial! El venezolano aclaró la gran incógnita protagonizada por el argentino durante la recogida de la Copa del triunfo. ¿Por qué ese momento se hizo viral? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Mundial de Fútbol de este 2022 sigue dando momentos y noticias días después de su gran final. Y, por supuesto, de uno de sus grandes protagonistas, Lionel Messi. Un video del argentino recibiendo la Copa se hizo viral por un detalle que muchos no entendieron. Rodner Figueroa, siempre atento a cada hecho noticioso, fue el encargado de destapar qué había detrás de ese misterioso momento del que todos hablaban. A través de un video en su cuenta de Facebook, el venezolano acabó con las dudas y explicó con lujo de detalles por qué Messi hizo eso y el significado detrás de su gesto. Rodner Figueroa Rodner Figueroa misterio secreto sobre Lionel Messi en el Mundial de Fútbol | Credit: Facebook/Rodner Figueroa Uno de los momentos más comentados durante este Mundial no solo fue la victoria de Argentina, sino también lo que pasó después. Un emotivo Messi subía al pódium de los ganadores para recibir la Copa y alzarla con fuerza junto a su equipo. Minutos antes de ese momento, el futbolista se convirtió en el centro de todas las miradas por llevar puesto un accesorio que terminó haciéndose viral. ¿De qué se trata y por qué lo llevaba? Rodner acabó con la incógnita en menos de 7 minutos. "Se convirtió en un trending topic en las redes", empieza su video. "Sorprendió mucho que cuando sube Messi al pódium, el Emir de Qatar le pone esta túnica transparente por encima, que mucha gente pensó que le iba a arruinar el look para la foto del recuerdo, pero no, lo que tú no sabes es el significado transcendental que tiene esa capa", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué representa esta prenda? El significado es todo un halago hacia el deportista, de ahí que no se la quitara y alzara la Copa con ella puesta. Lionel Messi Lionel Messi recibe la Copa del Mundial | Credit: (Photo by Liu Lu/VCG via Getty Images) "Esa túnica es muy importante en el mundo árabe, musulmán, está reservada exclusivamente para usarse en ocasiones super especiales, solamente para personas que tienen, uno, o un alto cargo político; dos, un alto cargo religioso; o tres, un poder adquisitivo muy grande, gente erudita, de la nobleza, de la realeza. Ponerte esta túnica es manifestación de una especie de elitismo. Con esto, el Emir de Qatar le estaba diciendo a Messi que era el rey del mundial Qatar 2022, tuvo un gesto, una deferencia de ponerle algo tradicional, reservado para un grupo de gente muy de élite", detalló el también diseñador y empresario. Un gesto de respeto por el gran logro obtenido. De esta forma, y gracias a Rodner, queda más que aclarado y entendido el misterio de la capa.

