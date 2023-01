Rodner Figueroa comparte cuál es su situación económica tras salir de Telemundo "Dios me complació". El presentador y empresario venezolano despidió el año contando las pérdidas y ganancias que le dejó el 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien es cierto que fue muy feliz durante los últimos años en Telemundo, Rodner Figueroa reconoce que hay situaciones de las que se siente liberado. El venezolano compartió sincero desde su cuenta de Facebook qué ganó y qué perdió en el ya pasado 2022. ¿Es su situación económica mucho peor ahora que no está en televisión? El presentador dio a conocer qué está pasando con su vida en ese aspecto, un testimonio con el que ha sorprendido a sus seguidores y con el que los invita a no tener miedo a lo desconocido. "No tengas miedo, ten fe y se te va a dar", comenzó diciendo el comunicador. "Cuando deseas algo con intención dentro de tu corazón, Dios te escucha y el Universo confabula", continuó. Él es el vivo ejemplo de ello. Pero, ¿cómo está financieramente ahora que no recibe un cheque fijo? Esta fue su explicación. Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: IG/Rodner Figueroa "Es cómico, yo decía siendo mucho más joven que en el momento en el que yo tuviera esta edad, quería tener independencia económica y Dios me complació, Dios me complació", explicó antes de entrar en más detalle. En la actualidad, no le rinde cuentas a nadie, más que a sí mismo. "Hoy por hoy soy financieramente independiente y no tengo que depender de un trabajo, de un jefe, de un salario, de una remuneración porque he construido mis propios emprendimientos, estoy construyendo mi propio patrimonio y eso es lo que quiero que se lleven en su cabeza", dijo animando a la gente a que se atrevan y dejen de ser esclavos de trabajos que no les llenan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Conozco a gente que está amargada en trabajos que detestan, trabajando con gente que no soportan porque están dependiendo de ese salario, crea tu propio emprendimiento, gana esa confianza en ti mismo, empieza pequeño, hazlo con calma, empieza desde tu casa...", añadió. Aunque muchos hubieran imaginado que Rodner anda pesaroso por su salida de Telemundo, en realidad, se siente agradecido por todo lo que esa situación le ha hecho ganar. "Este año del 2022 fue de mucha liberación, perdí el tinte del cabello, ustedes no saben lo esclavizante que era tener que estar pintándome el cabello", comentó entre risas, además de contar lo caro que suponía hacérselo y lo que se ahorra ahora. Está orgulloso de su pelo canoso, como lo tenía su mami. Pero hay algo más que, ya más serio, asegura haber obtenido y que no lo cambia por nada. "Este año gané tiempo para dedicarlo a cosas que eran importantísimas, al cerrar este ciclo ahora tengo el tiempo para enfocarme en construir mi propio patrimonio", prosiguió difícil. "Dios todo lo acomoda, cuando tú estés listo o lista para hacer esa transición en su vida, Dios abre los portales y permite que las cosas se presenten ante ti, son pequeños milagros." Lo más triste del pasado año para Rodner fue la partida de su Napoleón del alma, su compañero fiel e hijo de cuatro patas. Un dolor que ha tratado de convertirlo en agradecimiento por haberle tenido en su vida por 11 años. Ahora vive el momento presente más que nunca, centrado en lo que le llena y le hace feliz de verdad, sin compromisos obligados y con el control de su tiempo que le permite ser y realizar lo que realmente ama. "Este año me trajo mucha madurez, me trajo seguridad en mí mismo, mucha confianza en mí mismo, mucha paz, la vida me puso en áreas donde ahora estoy muy cómodo, muy contento, muy feliz, muy satisfecho, y me siento libre, y me siento yo mismo, me siento ligero y quiero transmitir ese entusiasmo, alegría y fe porque sé que hay mucha gente que necesita escuchar estas palabras y que alguien les diga: 'Tú puedes, eres capaz, lo vas a lograr'", concluyó convencido. Él lo consiguió.

