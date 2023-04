El presentador empezó a tomar opioides y resultó ser una de las peores experiencias físicas que le ha tocado vivir debido a la gran adicción que este tipo de pastillas genera. "A mí me la mandaron una cada 6 horas... Ayer que tenía cita en el médico, hice un cálculo mal y en vez de tomármela cada 6 horas me pasé, y resulta ser que se me extendió una hora más, a las 6 horas exactamente que había pasado la toma de la pastilla, me empezaron a dar los famosos síntomas de que el cuerpo te pide la pastilla, me empecé a fatigar, a marear, tuve una especie de arritmia, me puse pálido... me senté, almorcé y me tomé la pastilla, ahí se me quitaron todos los males", dijo sorprendido.