Famosa personalidad predijo final de Rodner Figueroa en televisión: "Más nunca va a volver a trabajar" El conductor venezolano contestó sin límites ni censura a todas las preguntas que le hicieron en su recién estrenado podcast, Cara a cara con Rodner. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Presentador de éxito, diseñador de moda, empresario y ahora también creador de su propio podcast llamado Cara a cara con Rodner. Definitivamente, Rodner Figueroa se ha propuesto que este 2023 sea su año y, apenas tres meses después de su comienzo, ya lo está siendo. A petición de sus cientos de miles de seguidores, el venezolano se ha sumado a la nueva propuesta comunicativa y, como ha hecho en su primera entrega, hablará sin límites, ediciones y, mucho menos, censura alguna. Junto a la que ha sido su compañera en varios proyectos laborales y, por lo tanto, también gran amiga, la productora Laura del Campillo, el comunicador ha respondido a las preguntas más atrevidas y curiosas del público que le sigue en redes y televisión. Rodner Figueroa Rodner Figueroa estrena su propio podcast | Credit: Mezcalent "Estoy feliz porque sigo alcanzando mis metas creando contenido original para ustedes", escribió entusiasmado al dar a conocer la noticia. Un nuevo proyecto en el que ha dado voz y presencia a sus seguidores al responder a sus dudas y preguntas sin filtro. "Para este primer episodio de la primera temporada les pedí a ustedes mis seguidores que me enviaran preguntas acerca de cosas que querían saber de mi. Nada estaba fuera de límite y recibí cientos de preguntas, algunas muy íntimas y personales, otras atrevidas y picantes. Las respondí todas y cada una de ellas con la transparencia y honestidad que me caracteriza", adelantó. Y así mismo ha sido. Además de aclarar todos los cuestionamientos, también contó cosas muy personales que nunca antes había dado a conocer. Entre otras, lo que le dijo alguien muy importante de la televisión cuando fue despedido de Univision. "Yo recuerdo que cuando a mí la primera vez me botaron de la televisión hubo una persona muy importante de los medios que dijo: 'Rodner más nunca va a volver a trabajar en la television'", expresó sin pelos en la lengua. El carismático presentador prefirió no dar el nombre, pero sí compartió lo que sintió y lo que hizo tras se conocedor de tan duras palabras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo que esa persona no sabe es que ese comentario, para mí fue mi mayor fuente de inspiración de decir: 'te voy a probar que estás equivocado', y la vida me dio el gusto de poder demostrarle a esa persona tan importante en los medios de comunicación hispanos en los Estados Unidos que estaba equivocado", expresó. Rodner regresaría a la pantalla chica por la puerta grande y por Telemundo, donde volvió a entrevistar a primeras figuras del cine, la televisión y la música para varios de sus programas, como fue el caso de Al rojo vivo. Además de este tema, Rodner también abordó otros asuntos muy personales de forma clara y directa. Desde su salida del armario y la depresión, hasta si se casará pronto con Ernesto Mathies. La cita con él es cada semana a través de Spotify y Amazon Music.

