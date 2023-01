Rodner Figueroa se muestra crítico con Shakira: "Estás alimentando un morbo innecesario" El comunicador venezolano habló alto y claro de lo sucedido entre la artista y Gerard Piqué ante el ojo público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las redes sociales se han convertido en una fábrica de editoriales de opinión sobre si está bien o no lo que hizo y dijo Shakira en su nueva canción. Mientras son muchos quienes consideran este paso dado por la artista como un gesto de empoderamiento y aplauden que gritara su dolor con tanta sinceridad, otros no estuvieron nada de acuerdo con las formas. Entre ellos, Rodner Figueroa, quien no tuvo reparo en ser crítico con la cantante colombiana y su manera de manifestarse sobre el padre de sus dos hijos. El venezolano tampoco aplaudió la forma en que Gerard Piqué respondió a su provocación y, desde su perfil de Facebook opinó que "perdieron la perspectiva ambos." Shakira y Rodner Rodner Figueroa se muestra crítico con Shakira | Credit: Shakira: (Photo by Ian MacNicol/Getty Images) Rodner Figueroa: Facebook "Estás alimentando un morbo innecesario", expresó. "Para siempre van a estar relacionados porque tienen dos hijos en común, y al hacer esto público de semejante manera, permiten que la gente los destruya... ¿Se han puesto a pensar en esos niños?", prosiguió Rodner. Esa es la parte en la que más crítico se mostró, los hijos de la pareja, quienes, en su opinión, son las grandes víctimas de esta triste situación. "Yo no lo hubiera hecho, hubiera pensado primero en la salud mental, emocional y espiritual de mis hijos, eso no tiene precio", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para nada defiende a Piqué y su manera de hacer las cosas, pero también tiene claro que las relaciones no se rompen de la noche a la mañana. "Ninguna mujer destruye ningún matrimonio, si una persona está enamorada de otra, te puede bajar Brad Pitt, Jennifer Lopez... Pero no dejas a la persona que tu amas, el amor es un ejercicio más que un sentimiento... En una relación de dos, las únicas personas que saben lo que sucede son esas dos personas". ¿Es Clara Chía la mala, malísima de la película? Tampoco lo cree. "(Piqué)Se aburrió, y me voy a atrever a decir algo muy desagradable, a lo mejor se le acabó el amor por Shakira y por eso se busca una persona absolutamente normal del promedio común, que se llama Clara Chía, de la cual se ilusionó y ha decidido estar por ella, es culpa de la Clara Chía? No creo", insistió. "La responsabilidad es de Piqué." El presentador tuvo siempre en cuenta a Milan y Sasha, los hijos de la pareja. Ellos tenían que haber sido su prioridad, según Rodner, en cambio, miraron para otro lado y pusieron por delante su dolor e interés. "Empiezas a sembrar en ellos un rencor que luego se convierte en rabia, luego en odio y después en relaciones tóxicas, no han tomado en consideración el daño que están haciendo a esos niños, los trapos sucios se lavan en casa", concluyó. "(Ello) Van a ser víctimas de señalamientos y burlas."

