Rodner Figueroa comparte la enseñanza más importante que heredó de su madre El carismático comunicador venezolano contó emocionado esta bonita lección de su mami en una preciosa felicitación a su novio Ernesto Mathies por el día de su cumpleaños. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con motivo del cumpleaños de su pareja Ernesto Mathies, un emocionado Rodner Figueroa quiso compartir un precioso texto en sus redes donde además de felicitar a su gran amor contó cuál fue una de las lecciones más bonitas aprendida de su madre, nuestra siempre querida Ecuaris Rigual. Su progenitora nos decía adiós esta semana tal y como nos anunciaba nuestro compañero en una publicación llena de amor y sentimiento. Ella fue un ejemplo a seguir, una mujer de altura en todos los sentidos con un corazón y unos valores heredados y puestos en práctica por su amado hijo. “Mi mamá me enseñó que la vida hay que celebrarla a diario. Se levantaba todos los días agradeciendo a Dios por permitirle estar viva. Me enseñó que la grandeza está es las cosas pequeñas y que una sonrisa es el mejor regalo”, ha escrito Rodner en su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una lección marcada por la sabiduría de los años y la experiencia de alguien tan especial como ella. Su marcha ha roto el corazón de Rodner, pero fiel a esta enseñanza, uno tiene que levantarse y seguir dándolo todo en esta vida. A su lado cuenta con alguien maravilloso, Ernesto, quien hoy cumple años y a quien ha dedicado esta hermosa reflexión. “¡Hoy en tu cumpleaños veo en tu sonrisa la sonrisa de mi mamá! Estoy agradecido de cómo la amaste y la mimaste con tanto amor. Fuiste un hijo más para ella. Que Dios te bendiga hoy en tu cumpleaños que lo celebro y me llena de alegría. Un motivo para brindar por ti y por ella que tanto te amó. Eres un ser de luz igual que mi madre y por eso también te agradezco que hayas sido tan y tan especial con ella”, le escribió Rodner sincero. El amor a su pareja y a su mamá están siendo el motor para seguir mirando al frente con ganas de todo. No son días fáciles pero el cariño de los suyos le está ayudando tirar hacia adelante. Por ejemplo, el de sus compañeros de Al Rojo Vivo quienes rindieron este hermoso homenaje a esta gran mujer, mamá y trabajadora. Nos unimos a este maravilloso homenaje y deseamos un viaje cargado de amor a la Dra. Rigual, cuya fuerza, entrega y sonrisa siempre vivirá en nuestros corazones. Reiteramos nuestro cariño y aprecio a Rodner, ánimo compañero. Advertisement

