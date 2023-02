Rodner Figueroa celebra su nuevo triunfo: "Espero que estés orgullosa de mí, madre mía" El conductor logró un éxito sin precedentes en su nueva puesta en escena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rodner Figueora ha comenzado el año como un huracán. Apenas en febrero, el venezolano ya se ha anotado un nuevo éxito en su haber. Esta semana, y después de varios días de mucho trabajo y preparación, se mostraba satisfecho y pleno tras tocar la gloria con uno de sus proyectos más íntimos y personales. Un triunfo que ha celebrado con sus mayores cómplices, sus seguidores, y con el que ha tendido la mano, junto al resto de su equipo, a miles de personas necesitadas. Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: (Photo by Manny Hernandez/Getty Images) "Solo espero que estés orgullosa de mí, madre mía. Te pensé mucho y te tuve presente en mi corazón", escribió en sus redes sociales con gran emoción tras la culminación de esta increíble aventura. Se trata, nada más y nada menos, que de la prestigiosa We Love Benefit Gala de la I Love Venezuela Foundation, organización sin ánimo de lucro de la que él es Vicepresidente. Todas las entregas han sido un éxito rotundo, pero esta ha ido más allá. Tal y como mostró el propio Rodner durante el proceso de la organización, anónimos y reconocidas personalidades como Tony Robbins, David Beckham, Loren Allred, Boris Izaguirre o Pamela Silva, entre otras, quisieron colaborar en este proyecto poniendo su voz y ofreciendo su granito de arena de alguna forma. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El objetivo es salvar las vidas de niños necesitados, tanto en Venezuela como en Colombia y México. Estos dos últimos países se han sumado a este proyecto a través de dos de sus organizaciones sin ánimo de lucro, Mission Brain, y la Fundación Cardioinfantil, La Cardio. Ambas han unido sus fuerzas con I Love Venezuela Foundation y el resultado ha sido una de las galas más espectaculares, solidarias y especiales de todos estos años. La colaboración de los donadores y benefactores allí presentes y de quienes lo hicieron desde la distancia, ha sobrepasado todas las expectativas. La celebración fue un derroche de solidaridad, pero también de alegría y disfrute tal y como se pudo ver en los videos compartidos por los asistentes al Museo Rubell, prestigioso espacio donde tuvo lugar el evento. Todo con un objetivo común, ayudar a quienes más lo necesitan y ofrecerles las oportunidades que, a partir de ahora, sí tendrán. "Una noche donde entregamos nuestro trabajo y esfuerzo para ayudar de forma solidaria a los más necesitados", concluyó Rodner orgulloso del trabajo bien hecho. Y siempre de la mano de su amado esposo y gran apoyo, Ernesto Mathies. ¡Felicidades!

