¡Rodner Figueroa se anota un nuevo éxito tras su despido de Telenundo! Sorprendido e inmensamente agradecido, el venezolano casi no podía creer lo que le pasó. Una muestra clara de que la gente está deseando verle frente a las cámaras. La salida de Rodner Figueroa de Telemundo sigue siendo una sorpresa para muchos. Sobre todo, su batallón de fieles seguidores. El presentador ya no está en Al rojo vivo pero está más activo que nunca a través de sus redes sociales y el jugoso contenido que ofrece en ellas. En estos días, el venezolano agradecía públicamente un nuevo logro en su carrera que demuestra todo lo que le queda por hacer. Emocionado y con mucha gratitud, Rodner contaba el récord que había batido. Rodner Figueroa Rodner Figueroa | Credit: Facebook/Rodner Figueroa Su manera de contar las cosas llega, tal es así que su video en Facebook anunciando su partida de Al rojo vivo y Telemundo se ha disparado hasta tal punto que roza el millón de visitas. Su comunicado titulado '¿Qué pasó con Telemundo', ha recibido más de 14 mil comentarios en apenas 4 días que lleva publicado. Rodner hizo un en vivo para sus más de 1 millón de seguidores en Facebook y contó sincero lo que había pasado en la cadena en la que estuvo trabajando durante los últimos 5 años. Todo fueron palabras de cariño y agradecimiento por la oportunidad de vivir momentos épicos en su carrera como comunicador. Todo terminó en los mejores términos y solo queda un baúl de experiencias profesionales únicas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su salida de la cadena, Rodner se ha centrado en alimentar sus redes con un jugoso contenido donde muestra su faceta como empresario, diseñador y, claro está, como comentarista de la actualidad más inmediata. "Esto sí es un escándalo". Así comienza su nueva entrega, un video donde aborda la polémica sobre la elección de Miss Venezuela y toda la nube negra que posa sobre el evento. El presentador sigue más activo que nunca y dispuesto a ofrecer lo mejor de sí mismo a ese público que le quiere tanto.

