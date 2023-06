Rodner Figueroa toca la cima con nuevo logro: "¡Se siguen cumpliendo sueños!" El comunicador venezolano acaba de ver hecha realidad otra gran ilusión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rodner Figueroa Rodner Figueroa alcanza la cima con nuevo éxito | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images) Dicen que después de la tormenta, llega la calma. Y Rodner Figueroa es de los que pueden confirmar este dicho popular. Después de su salida inesperada de Telemundo y la pérdida de uno de los miembros de su familia, su perrito Napoleón, todo ha ido poniéndose en su lugar. Fueron meses duros los que le precedieron, pero también de un gran impulso y crecimiento en su vida. El presentador ha ido de sueño en sueño, cumpliendo muchas de las ilusiones un día imaginadas, siempre bajo el apoyo y compañía incondicional de su pareja, Ernesto Mathíes. A su exitosa firma de ropa, su emprendimiento con el café 5 Gotas, su podcast y sus más recientes colaboraciones televisivas, Rodner acaba de logar un nuevo logro. "¡Los sueños se siguen cumpliendo!", escribió en sus redes junto a las esperadas imágenes. En ellas, el venezolano muestra la pantalla de Times Square en la que sale como uno de los grandes protagonistas desbordando estilo y sonrisa. El comunicador fue portada de la prestigiosa publicación Imagen Miami y su sesión de fotos fue expuesta en los paneles que dan luz y fuerza a una de las plazas más visitadas y concurridas del mundo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tan orgulloso de ti, nada más y nada menos que Times Square", escribió orgulloso y entusiasmado su compañero de vida. Un espacio que ya han ostentado sus compañeras del medio como María Celeste Arrarás, Lili Estefan o las presentadoras de La mesa caliente. Los triunfos de Rodner se siguen acumulando. Acaba de estar en Puerto Rico donde ha conducido la alfombra roja de los Premios Tu Música Urbanos y presentado su nueva colección de ropa. Y esto apenas comienza pues, el empresario, continúa creando modelos para la mujer de hoy día con su línea y preparándose para nuevos y jugosos planes que están por llegar.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rodner Figueroa toca la cima con nuevo logro: "¡Se siguen cumpliendo sueños!"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.