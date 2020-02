Rodner Figueroa atraviesa un difícil momento de duelo tras la muerte de su amada madre Eucaris Rigual Delgado. El fashionista venezolano ha compartido en sus redes sociales parte de este proceso. Rodner recién publicó una foto suya cuando era niño junto a su madre con un conmovedor tributo a ella. El corresponsal de Al Rojo Vivo (Telemundo) citó una reflexión de San Agustín sobre la muerte: “La muerte no es nada. Yo sólo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tú eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por el nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que es lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero…No estoy lejos, justo del otro lado del camino…Ves, todo va bien. Volverás a encontrar mi corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuga tus lágrimas y no llores si me amas.”

Figueroa también le agradeció a su esposo su gran apoyo emocional y lo felicitó por su cumpleaños. “Mi mamá me enseñó que la vida hay que celebrarla a diario. Se levantaba todos los días agradeciendo a Dios por permitirle estar viva. Me enseñó que la grandeza está es las cosas pequeñas y que una sonrisa es el mejor regalo. Tú Ernesto Mathies y ella eran cómplices y comparten la misma sonrisa genuina y sincera que derrite a la gente y da calor en el alma”, compartió en Instagram sobre su esposo.

“Hoy en tu cumpleaños veo en tu sonrisa la sonrisa de mi mamá Estoy agradecido de cómo la amaste y la mimaste con tanto amor. Fuiste un hijo más para ella. Que Dios te bendiga hoy en tu cumpleaños que lo celebro y me llena de alegría. Un motivo para brindar por ti y por ella que tanto te amo”, concluyó sobre su alma gemela. “Eres un ser de luz igual que mi madre y por eso también te agradezco que hayas sido tan y tan especial con ella”.