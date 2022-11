Rodner Figueroa sale de la cadena Telemundo ¡Los detalles! Rodner Figueroa ya no trabajará en el programa Al rojo vivo ni en la cadena Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Rodner Figueroa queda fuera de Telemundo. El fashionista venezolano ya no trabajará en el programa Al Rojo Vivo ni en la cadena, confirma People en Español. Hace cinco años, Rodner se unió a Al Rojo Vivo, programa que antes conducía María Celeste Arrarás, y la periodista puertorriqueña le dio una bienvenida por todo lo alto con mariachis. No se ha revelado aún la razón por la cual ya no aparecerá en la pantalla de Telemundo. Se reporta que otros productores de programas de la cadena también han sido despedidos. People en Español contactó a Rodner Figueroa y estamos a la espera de su reacción a esta noticia.

"Rodner Figueroa, reportero de entretenimiento de Al Rojo Vivo, ya no será parte del programa de las tardes de Telemundo", expresó la cadena a People en Español. "Durante su trayectoria en Telemundo, Rodner participó en múltiples programas especiales y eventos en vivo, ofreciendo su perspectiva única sobre el entretenimiento y su experiencia a todos sus reportajes. Estamos muy agradecidos por la dedicación y el profesionalismo que siempre le aportó a sus proyectos en la cadena y le deseamos gran éxito en la próxima etapa de su exitosa carrera". Rodner Figueroa Hispanic Heritage Month lunch and talk at Neiman Marcus Coral Gables Credit: Manny Hernandez/Getty Images La estrella de 50 años debutó como diseñador con su propia línea de ropa para mujer y en octubre presentó una pasarela en la Semana de la Moda de Costa Rica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rodner Figueroa en Al Rojo Vivo Credit: Mezcalent Durante su tiempo en Telemundo, Figueroa —ganador del Emmy— brilló en coberturas especiales como la boda real del Príncipe Harry y Meghan Markle y el funeral de la Reina Isabel en Inglaterra, además de cubrir alfombras rojas de importantes premiaciones. En el 2015, Rodner acaparó titulares con su polémica salida de Univisión tras ser despedido por un comentario que hizo en El gordo y la flaca sobre la ex-primera dama Michelle Obama, a quien comparó con el elenco de El planeta de los simios. Figueroa se disculpó y aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas. "El mundo de la televisión es así. Hoy estás, mañana no estás. Nadie tiene garantizado un puesto en la televisión. Lo único que te garantiza a ti es el cariño del público, que te quiera volver a ver en la televisión", dijo a People en Español en aquel entonces. "Eso siempre lo he tenido clarísimo".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Rodner Figueroa sale de la cadena Telemundo ¡Los detalles!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.