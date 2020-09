Rocío Sánchez Azuara revela que un exesposo la golpeó a solo unos meses de haber parido Rocío Sánchez Azuara ha tenido que sortear muchas vicisitudes a los largo de su vida. Ahora, narra por primera vez que fue víctima de violencia intrafamiliar. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Por primera vez, Rocío Sánchez Azuara reveló el maltrato físico del que fue víctima por parte Jorge León, primer esposo y padre de su primogénito, Jorge Arturo. Incluso, dio a conocer que la agredió físicamente a solo tres meses de haber dado a luz. RELACIONADO: Así recuerda Rocío Sánchez Azuara a su hija a casi un año de su muerte “Él [Jorge de León] no llegó a casa a dormir”, relató Sánchez Azuara en entrevista con Jordi Rosado para su canal de YouTube. “Apareció como a eso de las once de la mañana y lo único que pregunté fue ‘¿dónde estabas?’ Fue todo. El tipo medía 1.98, cinta negra [de karate] un cuerpo impresionante. Me dio una patada, me tiró al suelo y me abrió la cesárea. Lo único que hice fue hacerme bolita, como escarabajo, me quedé ahí y él otra vez se volvió a salir. Me quedé en shock un buen rato”. Image zoom Rocio Sánchez Azuara Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images La conductora, quien había contraído nupcias con León cuando tenía 18 años y tuvo al niño a los 20, recibió la ayuda de un familiar y así se quitó de encima para siempre a su agresor. “Yo no quería hacer más alboroto y que nadie se enterara porque, aparte, me daba mucha pena. Tenía una prima que vivía cruzando la calle”, agregó. “Me dijo ‘de aquí no me muevo y ese güey no va a pasar de la puerta’. Y tal cual, no se movió. Le negué la entrada y se desapareció”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A partir de entonces, Rocío Sánchez Azuara no volvió a comunicarse con su exmarido y no sabe nada de su vida. Tampoco le interesa tener el menor contacto con él. “No fue algo, ni alguien agradable en mi vida, excepto el hijo que tenemos en común”, relató. “Alguien me dijo que falleció; no sé. Prefiero no acordarme del hombre”.

