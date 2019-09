Primeras declaraciones de Rocío Sánchez Azuara tras la muerte de su hija A unos días del fallecimiento de su hija, la conductora dice que sintió la necesidad de compartir los pormenores con su público ya que se debe a ellos y, sobre todo, para evitar que se especule. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La periodista mexicana Rocío Sánchez Azura sufrió un gran dolor el lunes, su hija Daniela Santiago Sánchez falleció tras perder la batalla contra el lupus. “Valientemente, el día que decidió no más, ese día se fue en paz”, dijo la conductora a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales. “Murió en mis brazos, murió en paz hablando conmigo”. A unos días del fallecimiento de su hija, la conductora dice que sintió la necesidad de compartir los pormenores con su público ya que se debe a ellos y, sobre todo, para evitar que se especule. “Tengo dos grandes pasiones, mi familia y mi trabajo, se complementan muy bien. Esta transmisión era obligatoria, pertenezco a esta profesión por ustedes y debo contarles lo que sucede”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuenta la Sánchez que Daniela estuvo tres meses hospitalizada atravesando un proceso complicado con médicos y especialistas que trababan la enfermedad de su hija: el lupus eritematoso sistémico. “La complicación del corazón fue lo que no le hizo llegar”, revela Sánchez detallando el proceso de Daniela, quien sufrió un infarto hace un año. “Debido a eso [el infarto] tenia tres válvulas mal de las cuatro que tenemos”. Image zoom Instagram/Rocío Sánchez A Al responder a las preguntas de varios usuarios sobre la atención y los cuidados que tuvo su hija, la periodista respondió contundentemente. “No debemos opinar ni generalizar ese tipo de padecimientos. Cada cuerpo reacciona distinto”. Image zoom Azteca América Revelando que tuvo que trabajar arduamente para sacar adelante a su familia durante este periodo de prueba, Sánchez hizo un llamado al gobierno México para atender el rubro de salud del país. “Tristemente en nuestro país no existen medicamentos baratos para luchar contra ese tipo de enfermedades. Mucha gente se esta muriendo de enfermedades como estas. En un hospital solo existen 10 MAPAs (aparato de monitoreo ambulatoria de la presión arterial)”. Han sido dos grandes pérdidas que ha tenido la periodista este año. Su gran amiga Christian Bach en febrero y su ahora su hija Daniela. “Animada no estoy. Creo que es un proceso normal”. Daniela Santiago Sánchez falleció el lunes 23 de septiembre a las 9:15 a.m. QEPD Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Primeras declaraciones de Rocío Sánchez Azuara tras la muerte de su hija

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.