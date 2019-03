Paula Patton acusa a su ex Robin Thicke de abuso, adicciones e infidelidades Robin Thicke fue despojado temporalmente de la custodia legal y física compartida del hijo de la pareja, Julian. Carolina Trejos La agria disputa entre Robin Thicke y su exesposa Paula Patton tras su divorcio parece no tener fin. Un juez aprobó una solicitud de la actriz para obtener una orden de restricción temporal de su hijo Julian, de 6 años. Eso significa que el padre fue despojado temporalmente de la custodia legal y física compartida del niño, y deberá mantenerse a un mínimo de 100 yardas del pequeño, su mamá y su suegra, Joyce Patton. Patton acusó a su ex de abuso físico y emocional en una solicitud de 52 páginas que detallaba una serie de episodios, entre ellos que el cantante de 39 años supuestamente invitó en 2015 a quien le proporcionaba las drogas al cumpleaños del pequeño. También sostiene que su ex le confesó que sufre una adicción al alcohol y las drogas, además de que le fue infiel en numerosas ocasiones, al punto de que una vez se tuvo que hacer la prueba del VIH porque Thicke había mantenido relaciones con otras mujeres sin condón. Acusaciones como esta podrían perjudicar gravemente al cantante de 39 años, dijo un experto legal a People. La especialista en derechos familiares Stephanie Blum resaltó que la actriz tuvo que presentar un mínimo de evidencia para obtener la orden de restricción temporal contra Thicke. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz obtuvo la custodia legal y física exclusiva de Julian hasta la próxima audiencia ante el juez programada para el 24 de febrero. “[Patton] tiene el medio razonable de lesión corporal inminente y grave hacia ella y a la niña”, dijo el abogado de la actriz, Larry Bakman, en la solicitud presentada el miércoles. La abogada de Thicke, Angela Pierce di Donato, respondió a las acusaciones. “Paula nunca denunció violencia doméstica hasta que encontró que [Thicke] violó las órdenes de custodia. El DCFS pidió a Paula y Robin que se sometieran a la prueba de drogas. Robin aceptó y se sometió a la prueba, pero Paula se negó a hacérsela. La infidelidad no tiene nada que ver con la custodia. Ella está intentando lanzarle cualquier cosa para hacerle daño, pero el enfoque de Robin es su hijo”, dijo a People. El juez condicionó la custodia legal y física de Julian con visitas supervisadas del padre tres veces a la semana en una localidad neutra. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.