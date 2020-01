Roberto Tapia tiene un solo deseo para el 2020: volver a ver la sonrisa de su madre La madre del cantante Roberto Tapia continúa hospitalizada y en condición delicada tras sufrir un derrame celebral y haber sido retirada de un respirador artificial. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El cantante Roberto Tapia no empezó el nuevo año como le hubiese gustado. No realizó fiesta en grande, como usualmente lo hace, sino que pasó al pendiente y preocupado por la salud de su mamá, Claudia Tapia, quien continúa hospitalizada. A pesar de haber visto un rayo de esperanza después que los médicos retiraran a su madre de una máquina que la asistía en su respiración — justo cuando se encontraba reunido con sus familiares, amigos y seguidores, orando por su salud — su progenitora continúa delicada. Hoy, el cantante implora que suceda un milagro y se le conceda una nueva oportunidad de vida. “No fue el inicio de año 2020 que esperaba, pero lo acepto aunque me duela. Sólo quiero pedirle a mi Dios todopoderoso y a mi virgencita de Guadalupe [que] le den la oportunidad a mi madre de seguir aquí con nosotros para poder disfrutarla y amarla. Eso es lo que pido de Año Nuevo. Te amo madre y aquí estaré cuidándote hasta que te lleve de nuevo a casa”, escribió el cantante en sus historias de Instagram. Contrario a otros años en los cuales sus propósitos de año incluían metas profesionales y diferentes deseos, para esta nueva década Tapia sólo quiere volver a tener a su madre sana y sonriente en casa. “Te amo madre. Quiero volverte a ver tu sonrisa tan hermosa y tu alegría”, escribió junto a una fotografía al lado de su progenitora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El lunes de la próxima semana la madre del cantante cumplirá tres semanas en el hospital. Fue ingresada ahí tras sufrir un fuerte dolor de cabeza y tratada por un derrame cerebral. Desde entonces, ha estado debatiéndose entre la vida y la muerte. Según una fuente cercana al cantante, los doctores han dicho que tiene un 50 por ciento de probabilidades de mejoría en su salud. Advertisement

